"Zły” będzie motywem wiodącym XIV Festiwalu Puls Literatury organizowanego w Łodzi od 5 do 13 grudnia. Hasło ma nawiązywać nie tylko do kultowej powieści Leopolda Tyrmanda, odnosi się także do różnorodnych aspektów, w jakich zło przejawia się w literaturze.

"Hasło tegorocznej edycji festiwalu to +Zły+. Nawiązuje ono do kultowej powieści Leopolda Tyrmanda, którego stulecie urodzin przypada w tym roku, lecz chcemy je rozumieć szerzej – jako różnorodność aspektów, w jakich zło przejawia się w literaturze; od zła, jako kategorii moralnej, przez niepokoje społeczne aż po literaturę źle obecną, złe praktyki krytyków i rynku wydawniczego oraz – tego nie mogło zabraknąć – +książki najgorsze+" - poinformowali PAP organizatorzy festiwalu, reprezentujący Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi. Reklama Z powodu pandemii festiwal, podobnie jak większość wydarzeń kulturalnych, odbędzie się w formule zdalnej - będzie transmitowany na żywo na stronie www.pulsliteratury.pl oraz na profilu łódzkiego Domu Literatury na Facebooku. "Zła" literatura W programie zaplanowano m.in. panele dyskusyjne poświęcone życiu i twórczości Leopolda Tyrmanda oraz "złej" literaturze, a także niepoprawnym, "złym" biografiom. Wśród zaproszonych gości znaleźli się znani pisarze oraz publicyści, którzy przedstawią swoje najnowsze książki, m.in. Paweł Huelle, Jakub Żulczyk, Joanna Gierak-Onoszko, Justyna Sobolewska, Michał Nogaś, Michał Rusinek, Anna Matysiak, Stanisław Łubieński, Krzysztof Varga, Marcin Kącki, Rafał Księżyk, Maria Rostocka, Joanna Bociąg, Sylwia Chwedorczuk. Z zagranicy przyjadą: Georgi Gospodinow (Bułgaria), Andrij Chadanowicz (Białoruś) i Andrij Lubka (Ukraina). W spotkaniach warto uczestniczyć nie tylko ze względu na autorów, ale również prowadzących; w tej roli wystapią znani krytycy, dziennikarze i akademicy, m.in. Krystyna Pietrych, Paulina Małochleb, Ola Kołodziejek, Patryk Szaj, Marcin Zegadło, Natalia Królikowska. Zwieńczeniem Pulsu Literatury będzie przyznanie Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima. W tym roku w gronie finalistów są Julia Fiedorczuk, Wojciech Nowicki i Zyta Rudzka. Nazwisko zdobywcy nagrody poznamy 13 grudnia o godz. 17.00. Wcześniej, bo już 6 grudnia, odbędą się spotkania z nominowanymi autorami. Festiwalowi towarzyszyć będą rozstrzygnięcia ważnych konkursów poetyckich: Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, konkursu im. Ziemowita Skibińskiego, konkursu im. Zbigniewa Dominiaka oraz konkursu im. Witolda Sułkowskiego na prozę poetycką. Zaplanowano też wernisaże oraz koncerty, w tym towarzyszący wręczeniu Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima występ duetu Bolewski/Tubis.