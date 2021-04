To, czy festiwal będzie miał formę tradycyjną, czy wirtualną, będzie zależało od kolejnych decyzji rządu dotyczących obostrzeń sanitarnych.

W środę organizatorzy festiwalu ogłosili hasło tegorocznej imprezy i nazwiska gości zagranicznych. W następnych tygodniach mają być publikowane nazwiska kolejnych gości i nowe punkty programu.

„Podczas tegorocznego festiwalu będziemy szukać języka, którym opiszemy rozległość i nieuchwytność życiowej podróży. Punktem wyjścia będzie tom Czesława Miłosza +Nieobjęta ziemia+, pierwsza wydana po Nagrodzie Nobla książka poety, w której poszukuje on bardziej pojemnej formy wyrazu. „+Nieobjęcie+ zdaje się symbolizować bariery, które stają przed wyobraźnią dzisiejszych +podróżnych świata+” – powiedział dyrektor artystyczny Festiwalu Miłosza Krzysztof Siwczyk.

Dyrektor programowy Olga Brzezińska przypomniała, że Festiwalom Miłosza towarzyszyła zawsze refleksja nad jakością otaczającej nas rzeczywistości. „Festiwal Miłosza tę jakość dyskutował i dyskutować będzie, zwłaszcza teraz, w warunkach pandemicznych niepokojów dotyczących sposobów organizowania się świata na nowo. Poezja była, jest i będzie odważna w gestach przekraczania barier mentalnych, które odpowiadają za brak wyobraźni, tak potrzebnej, żeby świat wymyślić od nowa” – oceniła.

Organizatorzy ogłosili nazwiska zagranicznych gości festiwalu. Będą to: izraelska autorka Agi Mishol, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta z 2019 roku; Alice Oswald – brytyjska poetka, laureatka międzynarodowych wyróżnień, m.in. kanadyjskiej Griffin Poetry Prize; Ivan Strpka – uważany za jednego z najwybitniejszych poetów słowackich, spośród jego tomów polskiego przekładu doczekały się „Ciemne miejsca”; Peter Gizzi z USA, autor ośmiu tomów poetyckich, zdobywca Lavan Younger Poet Award i stypendysta m.in. The Rex Foundation i The Howard Foundation; Anthony Joseph z Trynidadu, znany czytelnikom z „Afrykańskich korzeni UFO”.

10 lipca odbędzie się wręczenie Nagrody im. Wisławy Szymborskiej dla najlepszej książki poetyckiej minionego roku. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie.

Organizatorami wydarzenia są Krakowskie Biuro Festiwalowe, należące do miasta Kraków, i Fundacja Miasto Literatury. Projekt dofinansowało Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.