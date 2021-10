Powracają Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie. Jak zawsze będziemy na nich prezentować najlepsze przykłady współczesnej polskiej literatury, m.in. książki z katalogu "New Books from Poland 2021". Frankfurter Buchmesse rozpoczną się w środę - napisano na Twitterze Instytutu Książki (IK).

"Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią, kiedy to całość imprezy odbyła się wyłącznie wirtualnie, Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie nad Menem powracają w fizycznym wydaniu (choć z hybrydowym komponentem, bo część wydarzeń będzie miała miejsce online)" - poinformowano na stronie IK. Reklama "Myślę, że to już czas, byśmy spotkali się osobiście. Mam poczucie, jakbyśmy czekali na to 100 lat" – powiedział dyrektor targów Juergen Boos, cytowany w informacji. Jak wyjaśniono, "swój udział w targach zarejestrowało 1 tys. 500 wystawców z 74 krajów (w tym 41 stoisk narodowych), a organizatorzy otrzymali specjalne pozwolenie władz na przyjęcie 25 tys. odwiedzających dziennie". "Wstęp będą miały tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub ci, którzy okażą negatywny wynik testu nie starszy niż 24 godziny. Targi wprowadziły też zasady, które mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa sanitarnego: imienne wejściówki, zwiększenie dystansu społecznego i dodatkowa wentylacja w halach" - czytamy na stronie IK. New Books from Poland Zaznaczono, że IK "będzie czekał na odwiedzających na stoisku o powierzchni 200 mkw zlokalizowanym w hali 4.0". "Międzynarodowej publiczności zostaną zaprezentowane książki polskich autorów z katalogu +New Books from Poland 2021+, wybór najlepszych polskich książek fantasy i science-fiction oraz nagradzane książki dziecięce" - dodano. "Przypomnimy również o imponującym dorobku Programu Translatorskiego Copyright Poland, dzięki któremu na całym świecie ukazało się już ponad 2 tys. 500 książek polskich autorów. Jak co roku we Frankfurcie będzie też mieć miejsce premiera branżowej broszury +Polish Book Market+, dostarczającej branżowej publiczności wiedzy o rodzimym rynku książki" - napisano w informacji. Zapowiedziano, że "na polskim stoisku kolektywnym swoją ofertę będzie też prezentować 18 wystawców z branży wydawniczej: Wydawnictwo Literackie, Grupa Wydawnicza Foksal, Dwie Siostry, Zielona Sowa, Nasza Księgarnia, Adamada, Druganoga, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Super Memo, Bzgraf, Bosz, Ozgraf, Pario Print, Narodowe Centrum Kultury, Literacka, Glossa oraz Mamy dla Mamy".