"Dziewczyna z Paryża" Kristy Cambron to pełna tajemnic opowieść o losach dwóch kobiet zmuszonych nauczyć się przetrwać w zupełnie nowej i przerażającej okupacyjnej rzeczywistości. To opowieść, w której wszystko może się zdarzyć, bowiem wojna jest nieprzewidywalna i nikogo nie oszczędza. Trzyma w napięciu do samego końca.

Dla Sandrine Paquet wojna zmieniła wszystko. Jej mąż zaginął na froncie, a szczęśliwe, pełne blasku życie stało się jedynie mglistym wspomnieniem. Tymczasem z polecenia nazistów Sandrine kataloguje dzieła sztuki kradzione żydowskim rodzinom, w tajemnicy przekazując informacje na ich temat francuskiemu ruchowi oporu.

Lila de Laurent, krawcowa dotychczas pracująca w domu mody Chanel, z dnia na dzień traci posadę – firma zamyka się w chwili, gdy do Paryża wkraczają Niemcy. Szykowne bale, praca u słynnej projektantki, uczucie do René Touliarda zastępują wojenna rzeczywistość, codzienna walka o przetrwanie i świadomość, że dawny ukochany kolaboruje z wrogiem. Wkrótce pod pretekstem szycia kreacji dla żon i kochanek niemieckich żołnierzy krawcowa zbiera informacje, które mogą zaważyć na losach Francji.

"Dziewczyna z Paryża", choć jest fikcją literacką, oparta została na faktach, a przez karty książek przewijają się znane osoby ze świata mody i sztuki. Bezpośrednią inspiracją do jej napisania był niezapomniany melodramat z 1942 roku w reżyserii Michaela Curtiza, czyli "Casablanca".

- W starym czarno-białym klasyku kina jest pewna poruszająca scena. Bojownik ruchu oporu Victor Laszlo podchodzi do dyrygenta orkiestry w klubie Ricka i prosi, by zagrali Marsyliankę. Póki nie zaczęłam zbierać materiałów do tej książki, nie miałam pojęcia, że taka scena istotnie miała miejsce. Bitwa o Paryż rozpoczęła się 15 sierpnia. Od 19 sierpnia trwał ostrzał miasta. Tego dnia w Neuilly, w zachodniej części Paryża, odśpiewano Marsyliankę. Pieśń Wolnych Francuzów narastała, podchwycona przez tysiące gardeł. Melodia niosła się ponad hukiem karabinów maszynowych i wybuchami pocisków, zachęcając powstańców do walki – mówi autorka.

I dodaje, że to właśnie ta wizja w połączeniu z rzeczywistymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas walk o Paryż, gdy żołnierze Francuskich Sił Wewnętrznych śpiewali pod odstrzałem, natchnęła ją do napisania tej książki.

Kristy Cambron to autorka bestsellerowych i wielokrotnie nagradzanych powieści historycznych. W swojej twórczości przeplata historię ze sztuką i religią. Wraz z mężem i dziećmi mieszka w Indianie (USA). W wolnych chwilach prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet. Jej wcześniej wydane w Polsce książki to "Motyl i skrzypce" oraz "Wróbel w getcie".