Organizatorzy Nagrody Literackiej Gdynia w przesłanym we wtorek komunikacie przekazali nazwiska nominowanych do tegorocznej, 17. edycji konkursu.

"Wytypowane do finałowej dwudziestki książki to panorama współczesnej polskiej literatury, w której centralnym punkcie stoi językowe mistrzostwo" - przekazał w komunikacie rzecznik nagrody Szymon Kloska.

Wskazał również, że 17. edycja jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce jest równocześnie rekordową pod względem nadesłanych propozycji. Do konkursu wpłynęło 586 zgłoszeń, w tym ponad 200 w najliczniejszej z kategorii tj. poezji.

W kategorii esej nominację otrzymali: Marcin Dymiter za "Notatki z terenu", Agnieszka Gajewska za monografię "Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku. Biografia", Andrzej Kopacki za "21 wierszy w przekładach i szkicach", Tomasz Szerszeń za "Wszystkie wojny świata" oraz (pośmiertnie) Jerzy Szperkowicz za "Wrócę przed nocą. Reportaż o przemilczanym".

Jeden z członków kapituły Adam Lipszyc, cytowany w przesłanym komunikacie, powiedział że język dobierany w tych książkach jest niezwykle precyzyjnym narzędziem odkrywania prawdy. "Prawdy czasami, trudnej, ukrytej, czasem ulotnej, ale takiej, którą tylko precyzyjnie dobranym literacko-eseistycznym językiem można odkryć" - wskazywał.

Nominowani poeci

Piątka nominowanych poetów to: Szymon Bira za "1,1", Urszula Honek za "Zimowanie", Emilia Konwerska za "112", Patryk Kosenda za "Największy na świecie drewniany coaster" oraz Justyna Kulikowska za "gift. z Podlasia".

Nominowani w kategorii proza to: Krzysztof Bartnicki za "Myśliwice, Myśliwice", Ewa Jarocka (nominowana w ubiegłym roku w kategorii poezja) za "Skończyło się na całowaniu", Mateusz Pakuła za "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję", Edward Pasewicz za "Pulverkopf" oraz Krzysztof Pietrala za "Story Jones".

Ostatnia z kategorii, przekład na język polski, przyniosła nominację dla Jerzego Kocha za przekład "Niepokój przychodzi o zmierzchu" Marieke Lucas Rijnveld, Macieja Świerkockiego za przekład "Ulissesa" James’a Joyce’a, Karoliny Wilamowskiej za "Kuratora" Györgya Konráda, Jarosława Zawadzkiego za "Opowieści kanterberyjskie" Geoffreya Chaucera oraz Iwonie Zimnickiej za tłumaczenie "Trylogii kopenhaskiej" Tove Ditlevsen.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, cytowany w komunikacie powiedział, że jak co roku nominowane książki są niezwykle różnorodne, ale też nieoczywiste. "To, co stało się marką rozpoznawczą Nagrody Literackiej Gdynia, to poszukiwanie głosów innych, zajmujących, ciekawych, ale zawsze literacko wybitnych" - ocenił prezydent miasta.

Laureatów 17. edycji Nagrody Literackiej Gdynia poznamy 26 sierpnia. Przyznanie Literackich Kostek jest kulminacyjnym momentem corocznego festiwalu literackiego Miasto Słowa, które w ostatnich dniach sierpnia odbywa się w Gdyni. W tym roku trwać będzie od 24 do 29 sierpnia.