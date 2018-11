Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 r. przez prezydenta Wrocławia i Fundację Zeit jako wyraz uznania dla wybitnego historyka. Dotąd jej laureatami zostali Richard von Weizsacker, były prezydent RFN, oraz Joschka Fischer, były szef niemieckiej dyplomacji.

Tegoroczną laureatką została Anne Applebaum, amerykańsko-polska dziennikarka, historyczka, publicystka "The Washington Post". Za wydaną w 2003 r. książkę "Gułag" została uhonorowana Nagrodą Pulitzera.

W trakcie uroczystości syn profesora Fred Stern oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz odsłonili także popiersie prof. Sterna. - Fritz Stern, którego dobrze poznałem, urodził się we Wrocławiu, ale przed II wojną światową wyjechał do USA. Został wielkim amerykańskim historykiem. Wydał piękną książkę "Niemcy w pięciu wcieleniach", w której opisuje swe życie. We wstępie do niej napisał: "W latach 80. obserwowałem z daleka, jak mój rodzinny Wrocław nabiera nowego, szlachetnego znaczenia, stając się prawdziwą twierdzą Solidarności, owego polskiego ruchu społecznego, który przyniósł samowyzwolenie Europie Wschodniej i zjednoczenie Niemiec, piątych Niemiec w moim życiu" – mówił o profesorze prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

W Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego udostępniono także księgozbiór Profesora Fritza Sterna, przekazany w darze bibliotece.

Prof. Fritz Stern urodził w przedwojennym Breslau, w rodzinie żydowskiej, w 1938 r. wraz z krewnymi uciekł z hitlerowskich Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Był profesorem nowojorskiego Uniwersytetu Columbia, specjalizował się w badaniu dziejów Europy, historii niemieckich Żydów oraz źródeł nazizmu. Prof. Stern był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.