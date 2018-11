Kukiz napisał w piątek na swoim profilu facebookowym o liście McCartney'a, wysłanym na adres klubu poselskiego Kukiz'15 w Warszawie. McCartney pogratulował Polsce 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dodał, że podczas przygotowań do swojego koncertu w Krakowie, przypomniano mu postać legendarnego polskiego pisarza - Isaaca Bashevisa Singera, który tak jak McCartney wykorzystywał działalność artystyczną do walki o prawa zwierząt. Singer był ortodoksyjnym wegetarianinem. McCartney zwrócił uwagę, że 40 lat temu Singer otrzymał literacką Nagrodę Nobla, zacytował także słowa pisarza: "Nie zostałem wegetarianinem dla własnego zdrowia. Zrobiłem to dla zdrowia kurczaków".

W związku z tym McCartney zaapelował do Kukiza o pomoc w ustanowieniu dnia urodzin pisarza 21 listopada - dniem Isaaca Bashevisa Singera, uzasadniając to chęcią "niesienia przesłania współczucia" Singera do nowego pokolenia Polaków. "Dowiedziałem się od moich przyjaciół w PETA, że jest pan nie tylko przyjacielem zwierząt, ale także liderem, który docenia moc sztuki w kształtowaniu bardziej oświeconego społeczeństwa" - podkreślił McCartney.

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz zapowiedział, że na list McCartneya odpowie działaniem. - W poniedziałek składamy projekt uchwały - poinformował. - Mam nadzieję, że 21 listopada w Sejmie będzie uchwała upamiętniająca rocznicę urodzin Singera, a w przyszłości na bazie tej uchwały poprzez np. grupę parlamentarną zostanie wysłana petycja, aby ten dzień był ustanowiony dniem Singera - dodał poseł.

Przyznał, że samym pismem McCartneya jest mocno zaskoczony. Dodał, że razem z żoną jest wielkim fanem twórczości Singera, a jego domowa biblioteczka jest pełna książek tego autora.

Isaac Bashevis Singer urodził się 21 listopada 1902 r. w Leoncinie koło Warszawy. Był synem chasydzkiego rabina. Jego matka, Batszewa, także pochodziła z religijnej rodziny rabinackiej z Biłgoraja. To od imienia matki Singer utworzył swój pseudonim literacki.

Singerowie mieszkali tam, gdzie ojcu rodziny udało się zyskać posadę rabina. Z Leoncina przenieśli się do Radzymina, a stamtąd do Warszawy, na ulicę Krochmalną, którą później Isaac Bashevis Singer opisywał wielokrotnie w opowiadaniach i powieściach. Podczas pierwszej wojny światowej Singer wraz z rodziną schronił się w Biłgoraju na Lubelszczyźnie. Także ta miejscowość zajmuje wiele miejsca w jego utworach. W 1935 r. pisarz wyemigrował do USA.

Pisał w języku jidysz. Jego najpopularniejsze utwory to m.in "Dwór", "Spuścizna", "Szatan w Goraju", "Sztukmistrz z Lublina", "Niewolnik", "Szosza", "Wrogowie". Do arcydzieł literatury należą krótkie opowiadania Singera, odznaczające się kunsztem narratorskim i wnikliwym zarysowaniem postaci. W 1978 r. Singer otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Zmarł 24 lipca 1991 r. na Florydzie w wieku 87 lat.

W 2017 r. Singer pośmiertnie otrzymał nagrodę od PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) za "odważną twórczość w obronie zwierząt".