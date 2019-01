Krzysztof Warlikowski został nominowany w kategorii "reżyser". Jury doceniło również jego realizację opery Leosa Janacka "From the House of the Dead" dla Royal Opera House w Londynie. Spektakl został nominowany w kategorii "nowa produkcja".

W kategorii "reżyser" nominację uzyskał również David Pountney, który niedawno przyjął polskie obywatelstwo.

"Manru" Ignacego Paderewskiego zrealizowany jako koprodukcja Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu w reżyserii Marka Weissa zostało nominowane w kategorii "dzieło odkryte na nowo".

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 29 kwietnia. Pełna lista nominowanych dostępna jest pod adresem: http://www.operaawards.org/archive/2019/

International Opera Awards pierwszy raz zostały przyznane w 2012 r. Twórcą konkursu jest filantrop, miłośnik opery, przedsiębiorca Harry Hyman. Jury konkursu przewodzi redaktor naczelny magazynu "Opera" John Allison.

W ubiegłym roku nagrodę International Opera Awards otrzymali m.in.: śpiewak Piotr Beczała i reżyser Mariusz Treliński.