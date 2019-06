"Ławka jest inspirowana motywem przewodnim dworca, czyli trójkątami, które pojawiają się zarówno na szklanym dachu, jak i przewijają się w identyfikacji oraz meblach dworcowych. Konstrukcja nadaje się na zewnątrz i wewnątrz. Intencją projektantki było pokazanie, że płytki ceramiczne są bardzo wdzięcznym tworzywem, które można wykorzystać także do projektowania mebli miejskich" – wyjaśniła Olga Łosiak ze Studia Izabela Bołoz odpowiedzialnego za projekt.

Ławka to złożona z pięciu figur modułowa bryła, ozdobiona ilustracją Katarzyny Boguckiej - artystka jest także autorką kolorowych murali ozdabiających wnętrze dworca - i napisem "Relaks w Łodzi". Intencją autorek było stworzenie nieszablonowego obiektu, wpisującego się w architekturę dworca i nawiązującego do tematu przewodniego ostatniej edycji Łódź Design Festivalu, którego hasłem było "Dobre Życie".

Zdaniem Izabeli Bołoz, oprócz typowej funkcji ławka może spełniać rolę punktu orientacyjnego, miejsca spotkań, tła do zdjęć i do tworzenia spersonalizowanych pocztówek z Łodzi.

"Naszą ideą – poza prezentacją tego, co ważne w projektowaniu – jest zawsze zostawianie czegoś w przestrzeni miasta. W ubiegłym roku był to mural ceramiczny +State of mind+ na ul. Zachodniej 93. Ten projekt łączy kilka żywiołów, jest funkcjonalny, użytkowy, ale też pełni funkcje totemu, bo odsłaniamy go przy okazji wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy" – dodał specjalista ds. promocji Łódź Design Festivalu Michał Kwiatkowski.