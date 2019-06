Serię wakacyjnych festiwali literackich rozpocznie Big Book Festival, który odbywać się będzie od 21 do 23 czerwca w Warszawie. W tym roku hasło festiwalu brzmi "Skok w bok". "Pozwól sobie na nieskrępowaną przyjemność czytania i skocz z nami daleko od głównego nurtu. Zapomnij o listach bestsellerów, modnych pisarzach, o tym, co chwalą i rekomendują recenzenci albo znajomi. Przez trzy dni oddajemy się małym zdradom literackim. Ulegamy książkowym pokusom i czytamy nie tylko to, co trzeba lub wypada, ale bezkarnie sięgamy po tytuły, na które po prostu mamy ochotę. Kręcą cię kryminały? Marzysz o romansie z odrobiną fantasy? Pociągają cię eseistyczne rozważania o upływie czasu? Rzuć wszystko i grzesz czytaniem!" - zachęcają organizatorzy festiwalu.

W trakcie festiwalu zaplanowano ok. 50 wydarzeń. W programie znajdą się performance, pokazy, spektakle oraz happeningi. Wśród festiwalowych gości będą m.in. Jamie Bartlett, którego wystąpienia o demokracji w dobie nowych technologii w TED oglądają miliony, Ayobami Adebayo - pisarka z Nigerii oraz Katahrina von der Gathen – edukatorka seksualna z Niemiec. Gośćmi festiwalu będą też m.in.: amerykańska badaczka katastrof nuklearnych Kate Brown, holenderski powieściopisarz Arnon Grunberg, bułgarska eseistka Kapka Kassabova oraz hiszpański reporter opisujący losy uchodźców – Agus Morales. Łącznie festiwal będzie gościł 20 zagranicznych autorów. Nie zabraknie też polskich pisarzy. Gośćmi festiwalu będą m.in. Joanna Bator, Sylwia Chutnik, Jacek Dehnel, Michał Rusinek, Krzysztof Varga, Marcin Wicha, Adam Zagajewski.

W kolejny weekend, 29-30 czerwca, Biblioteka Narodowa zaprasza na Imieniny Jana Kochanowskiego - piknik literacki w warszawskim Ogrodzie Krasińskich. Na trzech plenerowych scenach odbędzie się kilkanaście spotkań z pisarzami, ale również koncerty, spektakle i mecz poetycki, podczas którego dwie drużyny aktorów zmierzą się na interpretacje wierszy. Bohaterem tegorocznej edycji imprezy będzie Gustaw Herling-Grudziński, o którym opowie jego córka - Marta Herling. Ilona Wiśniewska i Joanna Bator mówić będą o inspiracjach płynących z pisania poza granicami Polski, a Stefan Chwin i Tadeusz Sobolewski rozmawiać będą o publikacji osobistych dzienników. W Ogrodzie Krasińskich będzie można znaleźć kilkadziesiąt stoisk najciekawszych polskich wydawnictw, na stoiskach książki w imieninowych cenach, a w ogrodowych alejkach warsztaty z pisarzami i ilustratorami, przygotowane przez wydawców z myślą o najmłodszych uczestnikach Imienin. Dla dzieci zagra Jerz Igor, "Pieśń świętojańską o Sobótce" zinterpretują w tym roku Wojtek Urbański & Kwiat Jabłoni, a imieninowy dansing uświetni Jazz Band Młynarski-Masecki.

W tym roku Imieniny Jana Kochanowskiego wydłużą się kolejny dzień - niedzielę 30 czerwca - i nabiorą międzynarodowego charakteru. W niedzielę jednocześnie w sześciu miejscach na świecie: w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Los Angeles, Madrycie i Atenach, zostanie przeczytana "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Polska publiczność będzie mogła uczestniczyć w spektaklu w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego na Jazdowie, a na Placu Defilad obejrzeć skrót wszystkich sześciu interpretacji dramatu.

Od 5 do 7 lipca w Krakowie odbywać się będzie "Non-fiction. Festiwal Reportażu". Jego gośćmi będą m.in. Marcin Kołodziejczyk, Małgorzata Rejmer, Olga Wiechnik, Justyna Kopińska, Marek Pióro, Dionisios Sturis, Paweł Kapusta, Włodzimierz Nowak, Magdalena Kicińska.

"Góry Literatury" to festiwal zainicjowany w 2015 roku przez Olgę Tokarczuk, która z Nową Rudą - niewielkim miasteczkiem w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie odbywa się festiwal, związana jest od lat. W tym roku impreza odbywać się będzie od 13 do 19 lipca, a festiwalowe spotkania zaplanowano w różnych punktach Nowej Rudy, w schronisku Orzeł na Sokolcu, pałacu Sarny, na zamku Książ oraz w pobliskich Włodowicach. Wśród gości będą m.in. Kinga Dunin, Marek Krajewski, Jacek Bierut, Grzegorz Gauden, Jacek Dehnel, Maciej Zaremba-Bielawski, Michał Rusinek, Agneta Pleijel oraz Petra Hulova, Paweł Sołtys. W programie są także koncerty zespołów Póki co, Lao Che oraz Pablopavo i Ludziki.

Od 19 do 21 lipca na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni odbywać sie będzie 8. Nadmorski Plener Czytelniczy. Dokładny program nie jest jeszcze znany, ale spodziewać się można spotkań z pisarzami, atrakcji dla dzieci oraz prezentacji oferty około 70 wydawców.

W ciągu pięciu lat istnienia festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie stał się jednym z najbardziej cenionych i lubianych festiwali literackich w Polsce. W tym roku impreza odbywać się będzie od 5 do 11 sierpnia w Szczebrzeszynie i Zamościu. Wśród gości będą m.in. Marek Bieńczyk, Anna Bikont, Józef Hen, Wiktor Jerofiejew, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Antonia Lloyd Jones, Wiesław Myśliwski, Małgorzata Rejmer, Tadeusz Sobolewski, Krzysztof Varga, Adam Wajrak, Marcin Wicha. Tradycyjnie festiwal obfitować będzie w spotkania autorskie, wieczory poetyckie, wykłady, debaty, rozmowy o języku polskim i koncerty. O to, by nad brzegami Wieprza nie zabrakło wspaniałej muzyki zadbają wybitni artyści, wśród nich między innymi Voo Voo & Trebunie-Tutki, z projektem „Tischner”. Jak co roku, festiwal ma swoich patronów, tym razem będzie to poetka Anna Świrszczyńska, oraz tak ważny dla Szczebrzeszyna - Jan Brzechwa, autor wiersza o „chrząszczu brzmiącym w trzcinie". "Jak co roku przyznamy Nagrodę Człowieka Słowa i Nagrodę Wielkiego Redaktora (oczekiwaną szczególnie przez branżę wydawniczą) oraz ogłosimy tzw. Apel Szczebrzeski, zainicjowany z troski o ochronę bogactwa polszczyzny" - informują organizatorzy.

5. festiwal "Patrząc na Wschód" odbywać się będzie od 14 do 17 sierpnia w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą. W programie tradycyjnie zaplanowano spotkania z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami i filmowcami, pokazy slajdów oraz filmów tych, którzy związani są ze Wschodem. W tym roku zaś festiwal gościć będzie m.in. Małgorzatę Rejmer, Pawła Smoleńskiego, Krzysztofa Czyżewskiego i Ziemowita Szczerka. Festiwal zorganizowano bez ministerialnych dotacji, opierając się m.in. na publicznej zbiórce środków. Mimo to udało się w tym roku rozszerzyć formułę imprezy - w maju odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Powsinogi na którym można było spotkać podróżników, uruchomione zostało także festiwalowe wydawnictwo Paśny Buriat, którego nakładem ukazało się do tej pory pięć książek, ze sprzedaży których dochód przeznaczany jest także na wsparcie festiwali.

Niemal w tym samym czasie - od 15 do 18 sierpnia - zaplanowano festiwal Literacki Sopot. Tematem wiodącym będzie literatura brytyjska, a gościem specjalnym tegorocznej edycji, w nawiązaniu do zeszłorocznej edycji poświęconej literaturze francuskiej, będzie Eric-Emmanuel Schmitt. Pisarz nie tylko spotka się z czytelnikami, ale także zagra w spektaklu na podstawie swojej najnowszej książki "Madame Pylinska i sekret Chopina". Gośćmi festiwalu będą także m.in. Reni Eddo-Lodgge – dziennikarka, specjalizująca się w literaturze faktu, Katie Green, autorka graficznego pamiętnika o anoreksji "Lżejsza od swojego cienia", Sarah Hall, której zbiór opowiadań "Madame Zero" ukaże się premierowo nakładem wydawnictwa Pauza. W festiwalu wezmą też udział m.in. Jacek Dehnel, Małgorzata Rejmer, Maciej Zaremba-Bielawski, Olga Wiechnik, Marta Herling, Jarosław Mikołajewski, Ilona Wiśniewska, Łukasz Orbitowski.

W ostatni weekend sierpnia - od 23 do 25 sierpnia - zaplanowano festiwal Miedzianka Fest. Odbywa się on w okolicach opisanej przez Filipa Springera wiosce, która zniknęła z powierzchni ziemi w wyniku działalności tamtejszej kopalni. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Było-nie-było" bo "to, co najciekawsze, dzieje się dziś na pograniczu gatunków. Ich granice są nieostre i ciągle rysują się na nowo. Podczas tegorocznej edycji Miedzianka Fest przyglądamy się tej strefie, w której reportaż przestaje być tylko zapisem faktów, a fikcja przybiera pozory dokumentu. Podczas trzech festiwalowych dni zaplanowano spotkania m.in. z Olgą Tokarczuk, Maciejem Zarembą-Bielawskim, Stanisławem Łubieńskim, Martinem Pollackiem, Jarosławem Mikołajewskim. W programie m.in. czytania plenerowe, warsztaty, pokazy filmów dokumentalnych i spektakle (Mariusz Szczygieł wystąpi z zespołem Res Factum, na festiwal przyjedzie też Teatr Improwizowany Klancyk).

W dniach 26 sierpnia - 1 września zaplanowano w Gdyni festiwal Miasto Słowa towarzyszący XIV edycji Nagrody Literackiej GDYNIA. Szczegółowy program nie jest jeszcze znany, można się jednak spodziewać spotkań z nominowanymi a następnie laureatami nagrody, która podczas festiwalu zostanie rozstrzygnięta. W tym roku do nagrody nominowano m.in. Beatę Chomątowską, Olgę Drendę, Rafała Księżyka, Zytę Rudzką. W programie imprezy znalazły się też warsztaty, koncerty, akcje miejskie i panele dyskusyjne.