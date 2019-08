Szczegóły programu przedstawiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę w warszawskim Kinie Muranów. Jak podkreślił dyrektor MFF Nowe Horyzonty Roman Gutek, twórcy wydarzenia są konsekwentni i układając program poszukują "tytułów oryginalnych, "nowohoryzontowych", które mówią o ważnych sprawach w ciekawy sposób". Patrzymy, jak zmienia się kino, co dzieje się wokół, jak nowe media wpływają na kino, jak się zmienia widownia. Staramy się brać to wszystko pod uwagę, konstruując program. Oglądamy filmy głównie na festiwalach, ale też dostajemy bardzo dużo zgłoszeń. Wybieramy też zawsze jakieś hasło, chociaż nie jest tak, że one są najbardziej istotne. Po prostu, "wąchamy", co dzieje się wokół. Stąd w tym roku "Kino, które dotyka" i które można interpretować na różne sposoby – powiedział.

Dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Pieńkowski poinformował, że 19. edycję Nowych Horyzontów otworzy film z tegorocznego festiwalu w Cannes "Portret kobiety w ogniu" Celine Sciammy, która otrzymała za niego nagrodę za scenariusz. Jesteśmy zgodni, że to najpiękniejsze doświadczenie filmowe, jakie mieliśmy na festiwalu w Cannes. Film bardzo elegancki, subtelny, piękny, w kostiumie, ale bardzo aktualny. Cieszymy się również, że Celine Sciamma będzie z nami na otwarciu festiwalu. Również jedna z dwóch głównych aktorek Adele Haenel będzie uczestniczyć w gali otwarcia, a także w pierwszym i drugim pokazie filmu – zapowiedział.

Festiwal zamknie jeden z pierwszych europejskich pokazów innego tytułu z konkursu głównego festiwalu w Cannes - "Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino. Bardzo się cieszymy, że dwa tygodnie przed premierą polską, bo 16 sierpnia wchodzi do kin, będzie można go zobaczyć. To film, który zebrał świetne recenzje na festiwalu w Cannes. Niezwykła, fantastyczna zabawa w kino. Sądzę, że na zakończenie festiwalu będzie to naprawdę miły akcent – zwrócił uwagę Pieńkowski.

W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty o Grand Prix powalczy 12 filmów z całego świata, których wspólnym mianownikiem jest bezkompromisowość. Jednym z nich będzie "Siła ognia" Olivera Laxe’a. To historia o tajemniczym Amadorze powracającym do rodzinnej miejscowości po odsiedzeniu wyroku za podpalenie lasu. W konkursie zobaczymy także m.in. opowieść o gniewie i żałobie "Koko-di Koko-da" Johannesa Nyholma oraz "Ray & Liz" Richarda Billinghama o rodzinie z przedmieścia i życiu na marginesie.

Zwycięską produkcję wybierze jury w składzie: reżyserka Isabella Ekloef, laureatka Grand Prix 18. Nowych Horyzontów za film "Holiday", artysta wizualny i reżyser Johann Lurf, programerka i scenarzystka Rasha Salti, reżyserka Agnieszka Smoczyńska oraz dyrektorka programowa festiwalu w Sundance Kim Yutani.

W programie Nowych Horyzontów znalazły się także inne hity canneńskie, wśród nich tegoroczny zdobywca Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho, "Matthias i Maxime" Xaviera Dolana oraz "Ból i blask" Pedro Almodovara. Nie zabraknie również "Zdrajcy" Marco Bellocchio i "Młodego Ahmeda", który przyniósł braciom Jean-Pierre’owi i Lucowi Dardenne w Cannes nagrodę za reżyserię. W ramach pokazów galowych zaprezentowany zostanie ponadto m.in. "Obywatel Jones" Agnieszki Holland, który w lutym br. uczestniczył w konkursie głównym Berlinale. Reżyserka będzie jednym z gości specjalnych festiwalu.

Polską premierę na Nowych Horyzontach będzie miał film Xawerego Żuławskiego "Mowa ptaków", stworzony na podstawie scenariusza jego ojca Andrzeja Żuławskiego, który zmarł w 2016 r. To niesamowite, że ten scenariusz jest tak trafny, aktualny, na teraz, na dziś. Ekipa tego filmu z aktorami, wśród nich świetny Sebastian Fabijański w roli głównej, będzie z nami we Wrocławiu. Przypomnimy również kilka filmów Andrzeja Żuławskiego, które rezonują w "Mowie ptaków", m.in. "Diabła", "Najważniejsze to kochać" i "Opętanie", ale także "Wojnę polsko-ruską" Xawerego Żuławskiego, od premiery której minęło już 10 lat – powiedział Pieńkowski.

Istotną częścią programu 19. Nowych Horyzontów będą retrospektywy awangardowego japońskiego reżysera teatralnego i filmowego Terayamy Shuji, katalońskiego reżysera Alberta Serry (twórca m.in. "Śmierci Ludwika XIV"), francuskiego reżysera Oliviera Assayasa ("Irma Vep", "Sils Maria") oraz jednej z najważniejszych przedstawicielek współczesnego kina argentyńskiego Albertiny Carri ("Córki ognia", "Nie wracam do domu", "Złość"). Assayas, Serra i Carri spotkają się z festiwalową publicznością. Do Wrocławia przyjedzie także przyrodni brat Terayamy i spadkobierca jego twórczości Henriku Morisaki-Terayama.

W sekcji Mistrzowie będzie można zobaczyć m.in. "Bacurau" Klebera Mendonca Filho i Juliano Dornellesa, wyróżniony w Cannes Nagrodą Jury, "Kwiat szczęścia" Jessiki Hausner, "The Whistlers" Corneliu Porumboiu, "Byłam w domu, ale …" Angeli Schanelec oraz "Złotą Rękawiczkę" Fatiha Akina.

Nocne Szaleństwo: Mokre Sny – to tytuł sekcji, w której zaprezentowane zostaną filmy erotyczne z lat 70., wśród nich "Kocha nie kocha" Serge’a Gainsbourga, "Extreme Private Eros: Love Song" Kazuo Hary oraz "Waleria i tydzień cudów" Jaromila Jiresa. Pokażemy filmy z dekady, w której powstawało najwięcej kina erotycznego i to sprzed eksplozji taśm wideo, hardkorowej pornografii. Są to filmy, które bardzo często funkcjonowały równolegle z regularnym repertuarem zwykłych kin, co jest dzisiaj właściwie nie do pomyślenia (…). Wracam do lat 70., bo mam wrażenie, że w jakimś sensie to kluczowy moment dla tego, co się dzieje w tej chwili. Mamy dzisiaj do czynienia z pewnego rodzajem obyczajowej i seksualnej kontrrewolucji. Seksualność ludzka jest poddawana rozmaitym represjom i wydaje się, że dzisiaj jesteśmy gotowi zobaczyć o wiele mniej niż wtedy – wyjaśniła kuratorka sekcji Małgorzata Sadowska.

Kolejną sekcję - Trzecie Oko – zadedykowano natomiast temu, co wykracza poza tematykę związaną z ciałem. Znajdą się tu filmy poświęcone duchowości, a właściwie jej alternatywnym formom. Głównymi bohaterkami będą współczesne czarownice, potraktowane bardziej jako figury feministek, kobiety mocy, niezależne, takie, które mówią własnym głosem, mają specjalny kontakt z naturą – powiedziała kuratorka sekcji Ewa Szabłowska. W tej części programu zaplanowano pokazy m.in. "Jak używać Piramidy" Karoliny Zajączkowskiej, "Krzewu jałowca" Nietzchki Keene oraz "Noża na skórze" Jennifer Reeder.

19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbywać się będzie w dniach 25 lipca – 4 sierpnia we Wrocławiu. Pełny program jest dostępny pod adresem: www.nowehoryzonty.pl/.