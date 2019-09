O śmierci krewnej kompozytora poinformował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC).

NIFC przypomniał, że "Fryderyk Chopin zmarł bezpotomnie, toteż szafarzami spuścizny po nim stali się członkowie rodziny jego starszej siostry ‒ Ludwiki Jędrzejewiczowej. Krystyna Gołębiewska była ostatnią żyjącą osobą z tej linii".

Krystyna Gołębiewska urodziła się 17 kwietnia 1933 r. w Warszawie. W młodości była bardzo zaangażowana we współpracę ze stowarzyszeniem - Instytutem Fryderyka Chopina ‒ które nazywała "swoim drugim domem". Przechowywała przez wiele lat pamiątki po kompozytorze, które odziedziczyła swojej ciotce, Ludwice Ciechomskiej.

Jak podano w komunikacie, pamiątki te obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina, "obok bogatej kolekcji fotografii rodziny Ciechomskich, podarowanej Muzeum w minionych latach". Podkreślono, że "przedmioty te są ważnymi elementami wystawy stałej, w sposób szczególny budząc zainteresowanie zwiedzających, jak m.in. zegarek podróżny, dzwonek ze stolika przy łóżku, przycisk do papieru i fragment szafki".

W cytowanym przez Instytut, wywiadzie dla Radia Gdańsk z okazji przekazania chopinowskich pamiątek do Muzeum Krystyna Gołębiewska powiedziała: "niewiele tego zostało, ale są dla mnie bardzo cenne (…) przede wszystkim, że pochodzą od Chopina, ale dlatego, że w czasie Powstania (Warszawskiego), kiedy dom cioci mojej (Ludwiki Ciechomskiej) runął w gruzy, (…) a to był duży dom sześciopiętrowy, legł w gruzy kompletnie… to są pamiątki wyciągnięte spod gruzów" - mówiła.

Krystyna Gołębiewska zmarła w poniedziałek, w wieku 86 lat.