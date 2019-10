O śmierci artysty poinformowano na stronie internetowej kwartalnika "Przekrój". "Dwa dni temu zmarł nasz drogi współpracownik i przyjaciel, Bohdan Butenko. Będzie nam go brakować. Jednym z najmocniejszych wspomnień na zawsze pozostanie jego twórczość" - czytamy w artykule odsyłającym do rysunków Bohdana Butenki.

Bohdan Butenko przyszedł na świat 8 lutego 1931 r. w Bydgoszczy. W 1955 r. został absolwentem Akademii Sztuk Plastycznych, która dwa lata później funkcjonowała już pod nazwą Akademia Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową poświęconą ilustracjom do książki Mikołaja Leskowa "Opowieść o tulskim mańkucie i stalowej pchle" obronił w pracowni Jana Marcina Szancera. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku redaktora artystycznego w wydawnictwie Nasza Księgarnia, w którym przepracował 10 lat.

Od 1956 r. tworzył ilustracje do książek polskich i zagranicznych autorów. Był współpracownikiem wydawnictw dla dzieci i młodzieży: "Misia", "Płomyczka", "Płomyka", "Świerszczyka" i "Świata Młodych". Sam także był autorem książek i twórcą postaci Kwapiszona, Gapiszona, Gucia i Cezara.

Przez blisko 20 lat Bohdan Butenko współpracował z TVP. Był także twórcą scenografii dla Kabaretu Starszych Panów oraz projektantem lalek i dekoracji do teatrów lalkowych.

Artysta był laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Srebrnych Koziołków, nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Dzieci i Młodzieży, którą otrzymał dwukrotnie - za "Historię jednego filmu" i "Dzień dobry!". Miał na swoim koncie również Bestsellerek, którym doceniono go w 2003 r. za "Babci Brygidy szaloną podróż do Krakowa". Za całokształt twórczości uhonorowano go m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w poniedziałek 14 października w wieku 88 lat.