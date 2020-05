"Poznaliśmy 13 laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej. Celem konkursu jest promowanie debiutujących i wschodzących autorów, którzy pochodzą z krajów uczestniczących w programie Kultura UE. Ich publikacje będą upowszechniane i promowane w całej Europie" - poinformowano w środę na stronie Instytutu Książki w Krakowie.

Jak wyjaśniono, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa ogłoszenie nazwisk zwycięzców odbyło się cyfrowo "po raz pierwszy od momentu uruchomienia nagrody w 2009 r.".

Tegorocznymi zdobywcami nagród są: Nathalie Skowronek z Belgii za "La carte des regrets" (The map of regrets), Lana Bastaszić z Bośni i Hercegowiny za "Uhvati zeca" (Catch the rabbit), Masza Kolanović z Chorwacji za "Postovani kukci i druge jezive price" (Dear insects and other scary stories), Stavros Christodoulou z Cypru za "The day the river froze", Asta Olivia Nordenhof z Danii za "Penge pa lommen" (Money in your pocket), Made Luiga z Estonii za "Poola poisid" (Polish boys), Matthias Nawrat z Niemiec za "Der traurige Gast" (The Sad Guest), Shpetim Selmani z Kosowa za "Liberthi i dashurise" (The Booklet of Love).

Europejskie laury literackie zdobyli również: Luksemburczyk Francis Kirps za "Die Mutationen" (The Mutations), Czarnogórzec Stefan Bosković za "Ministar" (Minister), Macedończyk Petar Andonovski za "Fear of barbarians", Norweżka Maria Navarro Skaranger za "Bok om sorg" (Book of grief) oraz Hiszpanka Irene Sola za "Canto jo i la muntanya balla" (I sing and the mountain dances).

Tegoroczni zdobywcy nagrody z każdego z 13 krajów zostali wybrani przez krajowe jury ekspertów literackich. Nagrody fundowane sa z programu Kreatywna Europa.

Europejska Nagroda Literacka została powołana do życia w 2008 r. przez Parlament Europejski. Jej celem jest zwrócenie uwagi "na różnorodność artystyczną, kreatywność i wrażliwość twórców pochodzących z różnych krajów Unii Europejskiej".

W 2019 r. wśród laureatów Europejskiej Nagrody Literackiej znalazła się Marta Dzido za powieść "Frajda". Innymi polskimi zdobywcami tego lauru byli: Jacek Dukaj (2009 r.), Piotr Paziński (2012) i Magdalena Parys (2015).