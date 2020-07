Przez ponad cztery miesiące ekspozycja była niedostępna dla zwiedzających. Sprzedaż biletów na zwiedzanie wystawy stałej rozpoczęła się w środę, 29 lipca.

Jednak - jak podaje Żaneta Czyżniewska z działu komunikacji Muzeum, od końca czerwca czynna była wystawa czasowa „Tu Muranów”, którą w kilka tygodni zobaczyło ponad pięć tysięcy osób.

Wystawa stała Muzeum Historii Żydów polskich POLIN to wędrówka przez osiem galerii przedstawiających tysiąc lat historii Żydów polskich. Jest to niemal epicka opowieść o królach, wynalazcach, myślicielach i przemysłowcach oraz o żydowskich świętach, obyczajach, religii i kulturze. O pojawieniu się pierwszych Żydów w Polsce, o historii ich osadnictwa, związkach z Polską. To także historie o miłości, przyjaźni, poświęceniu i walce. O losie jednostek i całego narodu.

Ekspozycja powstała staraniem najlepszych w swej dziedzinie historyków z całego świata, zajmujących się historią polskich Żydów a kuratorką główną wystawy jest prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Wystawa – w ośmiu interaktywnych galeriach – pokazuje, że historia polskich Żydów jest częścią historii Polski, a historia Żydów nie jest kompletna bez polskiego rozdziału. Mówi o współpracy i sąsiedztwie, współzawodnictwie i konfliktach, o odrębności i asymilacji. Zwiedzający poznają tę historię dzięki zabytkowym obiektom, modelom, instalacjom interaktywnym, dziełom sztuki i multimediom.

„Czekaliśmy razem z naszymi zwiedzającymi i sympatykami na ten moment i wreszcie możemy ponownie Państwa zaprosić do odwiedzin wystawy stałej 1000 lat historii Żydów polskich w Muzeum POLIN. Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy czuli się bezpiecznie. Prosimy też naszych zwiedzających o respektowanie wszystkich zasad wynikających z nowego reżimu sanitarnego. Informujemy o nich na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w muzeum” - mówi Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.

Od wielkiego otwarcia w październiku 2014 roku do marca tego roku wystawę pt. „1000 lat historii Żydów polskich” zobaczyło prawie dwa miliony zwiedzających z całego świata, a samo muzeum odwiedziło prawie cztery miliony osób. Muzeum i jego wystawy oraz działalność są od początku nagradzane w kraju i na świecie – warto wspomnieć chociaż o tytule Europejskiego Muzeum Roku 2016 oraz o tegorocznych marketingowych nagrodach Effie.

Muzeum POLIN jest otwarte dla zwiedzających codziennie oprócz wtorków. W czwartki wstęp na wystawy jest bezpłatny. Bilet wstępu na wystawę stałą kosztuje 27 zł (ulgowy 17 zł), na wystawę czasową zaś 20 zł (ulgowy: 15 zł).

Muzeum bierze również udział w akcji „Muzeum za złotówkę” – bilet dla dzieci między 7 a 16 rokiem życia i młodzieży uczącej się między 16 a 26 rokiem życia, z legitymacjami polskich szkół i uczelni, kosztuje 1 zł. Można wypożyczyć również audioprzewodniki z jednorazowymi słuchawkami, ze ścieżkami po wystawie w 13 językach, za 12 zł. Bezpłatnie zaś udostępniane są audioprzewodniki z audiodeskrypcją wystawy stałej po polsku, z wgraną audiodeskrypcją spaceru "Odkryj muzeum" oraz z wgraną ścieżką zwiedzania wystawy stałej w Polskim Języku Migowym Szczegóły na stronie polin.pl

Muzeum POLIN – jak zapewniają jego służby - czyni wszystko, by zwiedzający czuli się tu bezpiecznie i komfortowo. Obowiązują limity osób, które mogą jednocześnie być w holu lub na wystawach a kilka razy dziennie zgodnie z wytycznymi dezynfekowane są wszystkie powierzchnie. Grupy będą mogły liczyć maksymalnie 10 osób. Zwiedzający są proszeni o noszenie masek ochronnych w muzeum, dezynfekcję rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych zwiedzających. Wszystkie zasady bezpiecznego zwiedzania są dostępne na stronie polin.pl przestrzeni muzeum.

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy stałej odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Powstanie wystawy było możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.

Więcej informacji na stronie Muzeum POLIN – polin.pl (