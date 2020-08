Dobry jest ten stan, kiedy już niczego nie muszę, nie muszę się napinać, nie muszę zdobywać, niczego udowodniać, brać udziału w wyścigach. To co zrobiłem, to zrobiłem, więcej nie muszę. Z Leszkiem Długoszem rozmawia Robert Mazurek.

Nie było jej tyle lat… Reklama Ale i tak widać stratę. Wielka postać, nie widzę takiej teraz. Na czym polegał fenomen Demarczyk? Na potężnej sile wyrazu. Ewa miała niezwykły, magnetyczny, wbijający w fotel głos, genialnie interpretowała teksty, stworzyła niepowtarzalny image. Wszystko to razem zbudowało jej postać sceniczną, zupełnie nie do podrobienia. Poznaliście się… O Boże, prawie 60 lat temu, jeszcze przed moimi i jej występami w "Piwnicy pod Baranami”, na jakiejś imprezie studenckiej w klubie "Rotunda”, bodaj w 1961 r. Ewa była już wtedy gwiazdą studenckiego kabaretu "Cyrulik”. Jaką gwiazdą, przecież miała ledwie 20 lat, dopiero zaczynała? Ale była świetna i z miejsca stała się tam główną piosenkarką. A wtedy w "Rotundzie” śpiewała zupełnie konwencjonalne piosenki: "Nie jestem głupia”, "Kupcie szczeniaka”, jakiś włoski szlagier. Ale jak ona je śpiewała! Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, już wtedy miała wszystko, co pokazała światu: głos, niezwykłą ekspresję, skupienie, osobowość sceniczną, no i tajemniczość. Ty też dopiero zaczynałeś. Byłem dobijającym się piosenkarczykiem w teatrzyku "Hefajstos” na UJ, gdzie studiowałem. Niedługo potem dołączyłem do "Piwnicy pod Baranami”, gdzie już śpiewała Ewa. Nie żyje Ewa Demarczyk. Legenda polskiej muzyki zmarła w wieku 79 lat Zobacz również À propos, jak poznałeś Piotra Skrzyneckiego? Przez mojego szwagra i przyjaciela Wieśka Dymnego. Moja żona, Basia, wtedy kierowniczka organizacyjna Piwnicy, i pierwsza żona Wiesława, Teresa Hrynkiewicz, były siostrami. Wiesiek był chyba najzdolniejszym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałem, studiował na ASP, pisał scenariusze, robił scenografię, grał w filmach. Zacząłem śpiewać w Piwnicy przez niego i skończyłem w 1978 r., po jego śmierci, tak to się złożyło. W "Piwnicy pod Baranami" poznałeś Demarczyk lepiej. Mam biegunowe wrażenia, bo pamiętam Ewę przemiłą, przyjacielską, zabawną, prostolinijną, ale też, niestety, nieprzyjemną, gorzką, z którą lepiej było unikać kontaktów. Reklama Występowaliście razem. Mieliśmy wspólne recitale, w pierwszej części śpiewałem ja, w drugiej ona. Tłumaczyłem też dla niej piosenki z niemieckiego, pisałem teksty, śpiewałem z kolegami w chórku – łączyły nas różne więzy, od znajomości, koleżeństwa, po współpracę zawodową. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie. CZYTAJ WIĘCEJ W NAJNOWSZYM WYDANIU DGP>>> Robert Mazurek Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję