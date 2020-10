"Wiele naszych czytelniczek i czytelników ostro skrytykowało tę publikację i jest oburzonych. Niektórzy odebrali tekst jako antysemicki, dostrzega się w nim także poniżenie Levita pod względem artystycznym i ludzkim. On też tak to widzi. Jest nam przykro i dlatego prosimy osobiście Igora Levita oraz nasze czytelniczki i czytelników o wybaczenie" - napisali Wolfgang Krach i Judith Wittwer.

Materiał zatytułowany "Igor Levit jest zmęczony" ukazał się w "Sueddeutsche Zeitung" w piątek i dotyczył tego, jak mieszkający w Niemczech pianista prezentuje siebie na Twitterze. W reakcji na artykuł umieścił na swoim koncie wpis "+Sueddeutsche Zeitung+ mi dokuczyła", co wywołało w sieci znaczny odzew krytykujący gazetę.

Krach i Wittwer zaznaczyli, że również w ich własnej redakcji artykuł wzbudził kontrowersje. Według nich, "zdecydowanie skrytykowano w redakcji termin +ideologia bycia ofiarą+, którego co prawda użyto w tekście w ogólnym odniesieniu do mediów społecznościowych, ale można go było zrozumieć jako dotyczącego Levita". Pianista urodził się w Rosji w żydowskiej rodzinie, która potem wyemigrowała do Niemiec.

"Kwestią tego, czego i jak możemy się z tej sprawy nauczyć, będziemy się nadal zajmować" - zapewniło kierownictwo "SZ".