We współpracy z Muzeum Warszawy przygotowano serię audiobooków, które adresowane są zarówno do pasjonatów historii, jak i do tych, którym trzeba ją w ciekawy sposób opowiedzieć.

Usłyszymy trzy emocjonujące prawdziwe historie, będące nierozerwalną częścią dziejów walczącej stolicy: jedynego nigeryjskiego uczestnika Powstania Warszawskiego – Augusta Agboli O'Browna ps. Ali, modelki warszawskiej Syreny – Krystyny Krahelskiej, oraz bohaterki Powstania Warszawskiego – Wandy Traczyk-Stawskiej. Pasjonujące audioreportaże, przygotowane przez dziennikarkę i reporterkę – Aleksandrę Zbroję, zrealizowane zostały we współpracy z partnerem kulturalnym, Muzeum Warszawy. To kolejny – po ożywieniu obrazów w Sukiennicach – projekt Storytel poświęcony sztuce i historii. Wybierz się z nami w pełną emocji podróż do przeszłości. Posłuchaj bez wychodzenia z domu!

Wystawa główna Muzeum Warszawy, poprzez historie pojedynczych przedmiotów, opowiada o wydarzeniach i ludziach, którzy zadecydowali o kształcie i charakterze współczesnej stolicy Polski. Małpka PEEMEK, portret nigeryjskiego powstańca Augusta Agboli O’Browna oraz pomnik warszawskiej Syrenki – to trzy eksponaty muzealne, które stały się punktem wyjścia do przedstawienia wciągających fragmentów wyjątkowych biografii, w najnowszym projekcie Storytel – „Audioreportaże. Warszawskie opowieści bez fikcji”. Forma audio daje ogromne możliwości opowiedzenia historii na nowo, a wręcz przenosi w czasie. Eksponaty z Muzeum Warszawy były dla mnie punktem wyjścia do opowiedzenia historii zainspirowanych sylwetkami postaci, znanych z okresu Powstania Warszawskiego. Chciałam je odkurzyć i dać zastrzyk nowego życia losom, z którymi mogą zidentyfikować się dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie – mówi Aleksandra Zbroja, autorka projektu.

Słuchowiska przygotował Storytel we współpracy z Muzeum Warszawy.