Nowy teledysk pt. "Głośniki" jest muzyczną odpowiedzią na kontrowersje związane z dotacjami od MKiDN.

Reklama

ZOBACZ WIDEO:

Artyści współpracowali m.in. z Quebonafide, Otsochodzi, Hades, Rak Raczej, DJ Kebs, Eldo, Pih, Daniel Drumz, Masta Ace, Torae, Smif'n'Wessun, Guilty Simpson, Skyzoo, Reks, Jeru da Damaja, Afu-Ra, Dillon Cooper.

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br - informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego