"Ten festiwal rósł razem ze mną, razem z aktorami naszego Teatru, razem z moimi współpracownikami" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej dyrektor artystyczna i twórczyni Festiwalu Warszawa Singera Gołda Tencer. "Ja kocham ten festiwal" - dodała.

Reklama

"Kiedy zaczynaliśmy na ulicy Próżnej (...) festiwal trwał cztery dni. To był nasz pierwszy festiwal. Dzisiaj trwa dziewięć dni" - przypomniała, dodając, że impreza "osiągnęła pełnoletność”. „Nasz festiwal jest nazywany festiwalem przyjaciół" - podkreśliła Tencer.

Wiceprezydent m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra zaznaczyła, że Festiwal Warszawa Singera "jest jednym z najważniejszych warszawskich festiwali". "To jest festiwal, który mówi o Warszawie, jakiej już nie ma, o Warszawie żydowskiej i o tym trzeba zawsze przypominać, ale jednocześnie pokazuje też tę kulturę współczesną, warszawską, która też jest kulturą żydowską" - powiedziała. "Co roku na niego czekamy. Bardzo się cieszę, że festiwal się rozwija, że dorósł do pełnoletności, ale sądzę, że nigdy się nie zestarzeje - tak jak twórcy i twórczynie tego festiwalu" - mówiła wiceprezydent Warszawy.

Zwróciła uwagę, że na festiwalu "od kilku lat jest imponująca liczba wydarzeń, imponujący poziom artystów, którzy przyjeżdżają do Warszawy". Podkreśliła, że impreza jest bardzo dobrze odbierana przez publiczność. "Warszawa chlubi się Festiwalem Warszawa Singera od lat" - podkreśliła Machnowska-Góra.

Covid a festiwal

Kierownik literacki Teatru Żydowskiego Remigiusz Grzela poinformował podczas konferencji, że w tym roku do Warszawy nie przyjadą zapowiadani goście z Izraela. Organizatorzy zmuszeni byli odwołać finałowy koncert izraelskiego kantora Davida D'Ora w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. W jego miejsce zaprosili na finał festiwalu skrzypka z Węgier Roby'ego Lakatosa z koncertem pt. "Szalone skrzypce".

Jak zaznaczono, "Roby Lakatos pochodzi z rodziny legendarnych skrzypków węgierskich, jego przodkiem był Janos Bihar nazywany +cygańskim Paganinim+". "Jest cenionym instrumentalistą, kompozytorem i aranżerem. Z prawdziwą wirtuozerią gra muzykę klasyczną i jazz, nierzadko łącząc je z muzyków węgierskich Romów" - przypomniał Remigiusz Grzela.

W ramach festiwalu odbędzie się prawie 200 imprez artystycznych w siedmiu dzielnicach Warszawy.

Na kameralnej Scenie Letniej zaplanowano np. koncert Michała Hochmana z czołowymi polskimi muzykami, który będzie uzupełniony wizualizacjami przygotowanymi przez Larissę Baldovin.

Pamięci Brunona Schulza

Wśród wydarzeń muzycznych znalazły się spektakl "Sanatorium pod Klepsydrą" w reż. Mirona Zajferta, dedykowany pamięci Bruno Schulza oraz koncert zespołu Shofar w składzie: Raphael Rogiński, Mikołaj Trzaska i Macio Moretti.

Paul Brody, światowej sławy amerykański trębacz, kompozytor i aranżer, na festiwal przygotował trzy premierowe koncerty z polskimi zespołami jazzowymi Radek Wośko Chamber Trio, Piotr Lemańczyk Elecric Trio oraz Polski Piach.

W programie nie zabraknie muzyki klasycznej. Zaplanowano m.in. koncert mistrzów klasyki Berlin String Quartet pod kierownictwem muzycznym prof. Tomasza Tomaszewskiego w repertuarze Mieczysława Wajnberga i Piotra Mossa.

W Teatrze Kwadrat wystąpi Atanas Valkov z kwintetem. Zaprezentuje koncert muzyki z serialu "Król" w reż. Jana P. Matuszyńskiego. W koncercie "Żydowska ulica" w ramach Nocy Klezmerskiej wystąpi Izabela Szafrańska.

Salon literacki

Reklama

Kolejnym punktem programu będzie cykliczny Żydowski Salon Literacki, którego gospodarz, Remigiusz Grzela, przygotował m.in. spotkanie poświęcone Isaacowi Bashevisowi Singerowi, którego 30. rocznica śmierci przypada w tym roku.

Teatr Żydowski zagra wszystkie spektakle, które miały swoje premiery w minionym sezonie teatralnym. Będą to: "Mykwa", "Gołda Tencer zaprasza: Szlagiery żydowskiego kabaretu", "Akademia Pana Kleksa", "Der Szturem. Cwiszyn / Burza. Pomiędzy", "Noc Walpurgii" oraz ostatnią premierę tego sezonu - "Circus Kafka".

Zapowiedziano, że "festiwalowa publiczność po raz pierwszy w historii festiwalu zobaczy również spektakle studentów warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza", które powstały pod opieką artystyczną Łukasza Chotkowskiego. Będzie można też posłuchać czytań performatywnych nowych utworów w wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego, m.in. "Labiryntu 53/54" Andrzeja Krakowskiego i "Nowych czasów" Aliny Świdowskiej.

Ciekawie zapowiada się także cykl "Singer Jazz", a w nim widowisko-muzyczno-literackie "Tyrmand, słowo i jazz" w reż. i z udziałem Jerzego Zelnika.

W bloku filmowym organizatorzy przygotowali cztery propozycje, m.in. przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Krafftówna w krainie czarów" w reż. Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa.

Gołda Tencer, twórczyni festiwalu, jak co roku zaprosi widzów na spotkanie w ramach Kuchni Mamy Soni.

Pełen program festiwalu, szczegółowe informacje o datach i godzinach imprez znaleźć można na stronie: www.festiwalsingera.pl oraz na Fb www.facebook.com/FestiwalSingera.

Od 2004 r. organizatorem Festiwalu Warszawa Singera jest Fundacja Shalom. Festiwal dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz władze Miasta Stołecznego Warszawy.