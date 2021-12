To kolejne dzieło utracone na ponad 70 lat, które wraca do polskich kolekcji - mówił podczas przekazania pracy wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Jak podkreślił w ostatnich latach, dzięki pracy pracowników Wydziału ds. Strat Wojennych do właścicieli – placówek muzealnych w Polsce wróciło około 500 dzieł sztuki. "To są dzieła, które znajdują się na terenie Polski, ale większość z nich jest sprowadzana z zagranicy, poza Wschodem" – zaznaczył minister.

Poinformował, że od nowego roku Wydział ds. Strat Wojennych zostanie przekształcony w samodzielny departament i wzmocniony kadrowo.

Straty wojenne

Do wybuchu II wojny światowej pastel Wyczółkowskiego znajdował się w magazynie Zamku Królewskiego na Wawelu. Podczas okupacji zaginął i figurował na liście strat wojennych. Rok temu został wystawiony na aukcji w Warszawie i rozpoznany przez pracowników ministerstwa.

To wielkie święto dla Zamku Królewskiego na Wawelu, Każdy obraz, który wraca do naszej kolekcji jest traktowany wyjątkowo, jako prace oczekiwana, dzieło, które w integralny sposób tworzy naszą kolekcję – mówił dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Dziękował pracownikom ministerstwa oraz kustosz Zamku na Wawelu Agnieszce Janczyk.

Zapowiedział, że wiosną "Wiejska dziewczyna w żółtej chuście" razem z 11 innymi obrazami Wyczółkowskiego zostanie zaprezentowana publiczności na specjalnym pokazie.

Pastel, sygnowany przez artystę, powstał w 1900 roku. Leon Wyczółkowski sportretował młodą dziewczynę ubraną w ciemny kaftan, jasną spódnicę, suto marszczoną w talii spódnicy z żółtą, wzorzystą chustą na głowie. Do zbiorów na Wawelu pracę podarował Leon Piniński - profesor prawa, rektor Uniwersytetu we Lwowie, kolekcjoner i miłośnik sztuki.