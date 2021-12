Groźny smok zmienił się w równie krwiożerczą mafię lub korporację, a walki toczyły się nawet w przestrzeni kosmicznej, w dalekiej, dalekiej przyszłości. Sam bohater również uległ transformacji. Nabrał charakteru i charyzmy Jamesa Bonda, a blaszaną zbroję zamienił na garnitur od czołowych projektantów mody. Dziś, kiedy każda księżniczka ratuje się sama, historia opowieści zatoczyła krąg. Podobnie jak na samym początku, znów słuchamy bajarza, choć w nieco odmiennej, współczesnej wersji. W ten sam sposób dajemy się jednak porwać opowieści o bohaterze. A wszystko to dzięki Storytel…

Audiobook w ogniu walki

Mimo nieco baśniowego wstępu, historia audiobooków jest mało romantyczna. Niewiele ma wspólnego z ucztowaniem przy ognisku, gdy historia – opowiadana z ust do ust – za każdym razem nabierała dodatkowych elementów, zależnych od wyobraźni i sztuki oratorskiej opowiadającego. W przypadku książek audio, mamy jednego bajarza i jedną wersję lektorską, ale to właśnie dzięki temu audiobooki stały się tak popularne. Czytane przez profesjonalistów, stają się czystą przyjemnością zabieganego dnia. Obdarzając sympatią głos, który do nas mówi, obdarzamy cieplejszymi uczuciami również całą historię.

Nic więc dziwnego, że Storytel do swoich audiobooków podchodzi z cukierniczą wręcz precyzją, dopierając wybitne postaci sceny aktorskiej, które swoim kunsztem podnoszą wartość artystyczną każdej lektury. Właśnie tego zjawiska doświadczamy, słuchając ciepłego głosu Józefa Pawłowskiego w najnowszym dziele produkcji Storytel, „Gardzie”.

Autor powieści, Marcin Kowalczyk, przenosi nas w świat porażająco brutalnej rzeczywistości MMA, odartej z lukrowanej posypki wielu podobnych historii. W tym świecie tylko walka coś znaczy, bo i walczyć należy o wszystko, bez wyjątku. Siła świadczy tu o charakterze, a charakter daje siłę do stawiania czoła przeciwnościom, których na drodze głównego bohatera jakoś nie brakuje. Poznajemy Adama – trenera MMA, który w klatce na ringu spędził większość dorosłego życia, szukając zapomnienia, ukojenia dla własnych myśli i tłumionych emocji. W końcu na ringu wszystko jest proste: upadasz albo zwyciężasz, nie ma innej drogi.

Im bliżej wsłuchujemy się w historię, tym lepiej rozumiemy, że to współczesny archetyp walki ze smokiem. Odwieczny wróg każdego bohatera przybrał tu postać samotności i odrzucania wszystkich wokół. Ale do czasu. Wszystko zmienia się w momencie, gdy Adam staje twarzą w twarz ze smokiem innego bohatera – swojego niepełnosprawnego ucznia, Przemka.

Serial w formacie audio

Storytel to platforma, która lubi zaskakiwać swoich użytkowników. Ich autorskie pomysły są tego świetnym dowodem. W tworzeniu genialnych słuchowisk nie mają sobie równych, a połączenie ich z dobrze znaną formą serialu okazał się strzałem w dziesiątkę. W ten właśnie sposób powstał „Random" – słuchowisko zwieńczone finałem w postaci filmowego odcinka. Kolejnym sukcesem okazał się „Kruk. Słuchowisko", będący słuchowiskiem-klamrą, nawiązującym do świetnie przyjętego serialu kryminalnego o tym samym tytule. Szwedzki gigant w dziedzinie audiobooków perfekcyjnie odnajduje się w tym świecie, dlatego sięga po kolejne wyzwania. „Garda” jest właśnie jednym z nich, na co wskazuje filmowy trailer dostępny w serwisie YouTube.

Czy kogokolwiek może dziwić, że jako pokolenie, które uwielbia i namiętnie korzysta z serwisów streamingowych, tak entuzjastycznie przyjęliśmy powyższe propozycje Storytel? Skoro można połączyć dwa w jednym, to po prostu to robimy, zwłaszcza w przypadku dobrych gatunkowo produkcji. „Garda” ma w sobie coś, co przyciągnie zarówno miłośników kina akcji, jak i fanów powieści obyczajowych, ponieważ zawiera wszystko, co dobre, z obu tych gatunków rozrywki. Z jednej strony pokazuje historię człowieka pozornie pokonanego przez los, obarczonego niepełnosprawnością, która wielu innych mogłaby złamać. Przemek wytrwale realizuje swoje pasje i cele, przełamuje własne słabości i ograniczenia, ponieważ w tym wypadku przeciwnikiem jest nie tylko konkurent na ringu, ale przede wszystkim własne ciało i umysł. Powoli wsłuchujemy się też w rodzącą się przyjaźń.

Męska więź trenera i ucznia, tak często wykorzystywana w opowieściach, została tu przedstawiona w subtelny, nienarzucający się sposób, a mimo to jest doskonale wyczuwalna. Serial audio ma jednak głównie słodko-gorzki smak. Gdzieś w tle zawsze trwa walka, bo nawet w czasie pozornego spokoju, z ciemnego kąta sceny wynurza się przeszłość Adama. Czy uda mu się przetrwać tę burzę i spłacić dług zaciągnięty u mafii? Jaki wpływ na jego losy będzie miał Przemek? Tego dowiemy się tylko sięgając po Storytel.

Mimo że audiobooki nie mają w sobie tej samej magii, którą dobrze znały dzieci przed wiekami, to swojej własnej mają całkiem sporo. Najpiękniejszą z nich jest możliwość wgryzienia się w dowolną historię, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota. Nie trzeba miesiącami czekać na minstrela, który opowie nam baśnie tysiąca i jednej nocy z dalekiego orientu. Nie ma konieczności dźwigania wszędzie ze sobą ciężkiego tomu papierowej powieści. Poznajemy historię na własnych zasadach, w miejscu i czasie, który odpowiada tylko i wyłącznie nam samym. Dodajmy do tego możliwość przyspieszania lub spowalniania nagrania, by dostosować prędkość do własnych preferencji, przerywanie i powracanie do historii w dowolnym momencie, a także zniżkę studencką czy bezpłatny okres próbny i powstanie nam przepis na magię nowoczesnego czytelnika. Bez kociołków, smoków i kurzych łapek – te zostawmy jednak pisarzom.