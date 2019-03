"W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informujemy, że resort odmówił dotacji celowej na wystawę retrospektywną i cykl performansów Mariny Abramović w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Instytucja bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN w zaproszeniu na wydarzenie w sposób mogący sugerować, że MKiDN jest jednym ze współorganizatorów wystawy. Ministerstwo dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., odrzuciło wniosek CSW o dotację na organizację wystawy" - poinformował w środę resort.

MKiDN przypomina także, że zgodnie z ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucją kultury zarządza dyrektor instytucji kultury. "Oznacza to, że za całokształt działalności instytucji kultury odpowiedzialność ponosi jej dyrektor. Oznacza to również, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie kieruje bezpośrednio pracami i nie steruje polityką wystawienniczą ani repertuarową instytucji. Należy to do wyłącznej kompetencji dyrektora, który odpowiada za kształt i przekaz prezentowanych ekspozycji" - podkreśla ministerstwo.

Od 2005 r. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu jest instytucją kultury współprowadzoną przez gminę miasta Toruń, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym organizatorem CSW jest gmina miasta Toruń.

"Najwyższy Czas" napisał 6 marca o planowanej wystawie, że Abramović "w swojej +twórczości+ używa symboli okultystycznych i odtwarza m.in. obrzędy o tematyce satanistycznej". Portal sugeruje też, że zarówno toruńskie CSW, jak i sama wystawa są współfinansowane przez Ministerstwo Kultury co określa w tytule materiału jako "skandal". "Takie kulturalne atrakcje współfinansuje Ministerstwo Kultury pod wodzą Piotra Glińskiego" - podsumowuje portal.

"Najwyższy czas", powołując się na niewymienianych z nazwiska "krytyków" Abramowic, pisze że artystka "przyjęła okultyzm jako sztukę performensu. Na swoich wystawach prezentuje skandaliczne prace, a na scenie wykonuje różne +obrzędy+ o tematyce satanistycznej, sięgając do magii, okultyzmu i szamanizmu. Ponadto artystka sama opowiada o przebytej podróży… przez piekło. Wtedy to miała doświadczyć +oświecenia+. Te wydarzenia zostawiły wyraźne piętno na jej +twórczości+" - pisze "Najwyższy Czas". I zapowiada zaplanowaną na 8 marca przez Krucjatę Różańcową za Ojczyznę modlitwę różańcową wokół budynku Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w czasie wernisażu wystawy.

"Do czysta" to przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Mariny Abramović – działającej od około pięciu dekad wybitnej artystki, ikony performansu i niezwykłej postaci świata sztuki współczesnej. Wystawa realizowana jest we współpracy z Moderna Museet w Sztokholmie, Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebek i Bundeskunsthalle w Bonn. Międzynarodowy projekt "The Cleaner"” pozwala europejskiej publiczności zapoznać się z twórczością Mariny Abramović, jak i wziąć udział w proponowanych przez nią działaniach - toruńskie CSW przeprowadziło nabór osób, które chcą uczestniczyć w wystawowych projektach. Polska będzie jedynym krajem w naszej części Europy, który uczestniczy w tym tournee. Artystka będzie gościem toruńskiego CSW w czasie wernisażu wystawy.

Na prezentowaną w Toruniu wystawę złoży się ok. 120 dzieł, począwszy od prac pochodzących z lat 60. na współczesnych realizacjach skończywszy. Organizatorzy zrekonstruują także niektóre performatywne akcje Abramović, które będą prezentowane na żywo podczas pokazu, tuż obok rysunków, obrazów, rzeźb, obiektów, fotografii, filmów wideo oraz elementów archiwalnych. Marina Abramović pochodząca z Serbii artystka intermedialna, która w swojej sztuce stara się przekroczyć fizyczne i psychiczne ograniczenia ciała, bada możliwości umysłu i związek zachodzący między artystą a widownią. Działania Mariny Abramović uważane są za fundament sztuki współczesnej. Jej radykalna postawa twórcza od zawsze poruszała widzów, niekiedy wywoływała też kontrowersje. O Abramović pisze się: „nieustraszona, radykalna, nonkonformistyczna”, artystka często czyni narzędziem sztuki własne ciało, eksperymentuje z bólem, obrzydzeniem, wytrzymałością na bodźce.

W 2010 r. w nowojorskim Museum of Modern Art podczas wielkiej retrospektywy swej twórczości, artystka przez trzy miesiące, przez sześć dni w tygodniu w godzinach otwarcia muzeum siedziała nieruchomo na krześle ustawionym pośrodku sali. Zwiedzający mogli usiąść naprzeciwko niej i nawiązać kontakt wzrokowy. Wystawa okazała się jednym z największych sukcesów w historii muzeum, kolejki chętnych do udziału w performance ustawiały się już w nocy. Wśród osób, które odwiedziły wystawę Abramović były m.in. Bjoerk, Lou Reed, Sharon Stone.

Wystawę "Do czysta" będzie można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu od 8 marca do 11 sierpnia br.