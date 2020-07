Warto zwrócić szczególną uwagę na obrazy dwóch artystów, którzy w ostatnim czasie biją rekordy cenowe na rynku aukcyjnym; są to Zdzisława Beksińskiego +Bez tytułu+, praca z 1992 roku oraz Jacka Yerki „Między wiosną a jesienią” z 2004 roku – powiedziała PAP Joanna Dziewulska, ekspert rynku sztuki.

Według marszanda i kolekcjonera dzieł Zdzisława Beksińskiego Piotra Dmochowskiego obraz „Bez tytułu”, który Dmochowski określa jako obraz „Szarej głowy” należy do serii akrylików biało-szarych, głównie głów, które stanowią pierwsze poważne odstępstwo Beksińskiego od pejzaży z chmurami i atmosferą niepokoju. „Beksiński był zmęczony obrazami fantastycznymi. Od początku lat 90. chciał odejść od tych kolorowych krajobrazów i te akryliki były jakby oficjalnym pożegnaniem z dawną epoką” – wspomina marszand, który wystawiał prace Beksińskego w swojej paryskiej galerii przy rue Quincampoix. Na aukcji „Bez tytułu” ma cenę wywoławczą 120 tys. zł.

Praca Jacka Yerki „Między wiosną a jesienią” zasługuje - według Joanny Dziewulskiej - na uwagę ze względu na ogromną popularność tego artysty wśród miłośników fantastyki. Surrealistyczne kompozycje Yerki zainspirowały np. autora fantasy Harlana Ellisona do napisania trzydziestu krótkich opowiadań, które zilustrowane przez artystę złożyły się na „Mind Fields”, opublikowane przez amerykańskie wydawnictwo Morpheus International. To samo wydawnictwo wydało album „The Fantastic Art of Jacek Yerka”. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Jest cenionym reprezentantem nurtu sztuki fantastycznej.

„Są to artyści, którzy na naszych aukcjach zanotowali rekordowe, dla swojej twórczości, ceny – zaznacza Dziewulska. - Najdrożej sprzedany obraz Zdzisława Beksińskiego mieliśmy okazję prezentować na czerwcowej aukcji. Obraz +Bez tytułu+ z 1971 roku osiągnął cenę sprzedaży 340 tys. zł, co jest aktualnym rekordem cenowym na dzieło Zdzisława Beksińskiego. Natomiast obraz autorstwa Jacka Yerki +Inkwizytorzy+ z 1983 roku w wyniku gorącej licytacji w październiku 2019 r. uzyskał cenę na poziomie 104 tys. zł” – dodała.

Na aukcji prezentowane będą również prace klasyków współczesnej sztuki polskiej. Pod młotek pójdą m.in. obrazy Jerzego Nowosielskiego, Piotra Potworowskiego, Jana Berdyszaka, Jacka Sempolińskiego i Ryszarda Winiarskiego. Nie zabraknie dzieła Tadeusza Kantora, będzie to „Akt” tuszem z 1956 roku.

W dziale sztuki dawnej kolekcjonerzy zwrócą przede wszystkim uwagę na portrety. Zarówno na „Rudowłosą” Teodora Axentowicza, jak i „Portret Feliksa Jasieńskiego”. To z jego inicjatywy powstała Teka Polskich Grafików, do której Jacek Malczewski stworzył prezentowaną litografię. Feliks Jasieński był mecenasem, krytykiem i kolekcjonerem polskiej sztuki, postacią niezwykle ważną, zwłaszcza w środowisku krakowskiej bohemy. Prezentowany portret jest hołdem, jaki Jacek Malczewski złożył przyjacielowi, który wiele czasu i wysiłku poświęcił organizacji cyklu wystaw, mających na celu przekonać publiczność o równorzędności sztuk graficznych z innymi sztukami plastycznymi.

W środę wieczorem licytowane również będą obrazy Jerzego i Wojciecha Kossaków, Bolesława Cybisa oraz Henryka Haydena i Rajmunda Kanelby.

Aukcja odbędzie się bez udziału publiczności; licytować można przez telefon, Internet i złożone zamówienia.