Jak zaznaczył, ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia i limity zwiedzających nie wszyscy są w stanie wejść do muzealnych galerii.

"Wydłużamy czas, otwieramy nasze drzwi szerzej" – mówił Szczerski. "Liczymy mocno na publiczność krakowską. Dla widzów godziny popołudniowe i wieczorne są atrakcyjne, bo mogą przyjść do muzeum po pracy, a ci, którzy przyjeżdżają na weekendy do Krakowa już w piątek wieczorem mają szansę zwiedzić galerię" – podkreślił.

Od 8 czerwca Gmach Główny oraz Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Książąt Czartoryskich z Arsenałem, Pałac Biskupa Erazma Ciołka i Kamienica Szołayskich są dostępne dla zwiedzających we wtorki, piątki i soboty od 10.00 do 19.00, a w środy, czwartki i niedziele od 10.00 do 18.00. Przerwa techniczna obowiązuje każdego dnia od 13.00 do 14.00.

Wtorek jest dniem bezpłatnych wejść do galerii stałych.