"Mamy małą niespodziankę, ponieważ wiersze, które bohaterowie czytają na scenie, są częściowo przez nas wybrane. Zrobiliśmy sobie wspólnie taką sesję poetycką. Na przykład jeden z bohaterów, który jest zakochany, czyta wiersz Czesława Miłosza +Esse+; pojawia się też Wyspiański, choć dominują poeci anglosascy" - powiedział Ratajczak.

Dodał, że przy realizacji spektaklu posłużono się amerykańskim scenariuszem teatralnym Toma Schulmana. "Oczywiście, uległ on bardzo wielu zmianom, redukcjom, choć zachowałem jego anglosaski charakter" - wyjaśnił. "Zależało nam na tym, żeby to była historia bardzo współczesna i uniwersalna" - podkreślił.

"Posługując się poezją czy inną dziedziną sztuki - warto iść własną drogą. Trzeba zderzyć się z tymi strukturami, które nam narzucają, hierarchiami, ideologiami. I warto odnaleźć swoją drogę i żyć z własnym poczuciem wolności i sensu życia" - mówił reżyser.

Zwrócił uwagę, że gorzki finał jest "konsekwencją pójścia za charyzmatycznym autorytetem". "Zawsze to niesie w sobie jakiś rodzaj zagrożenia i zawsze mamy do czynienia z gigantyczną odpowiedzialnością osoby, która zaraża swoją charyzmą inne osoby; prowadzi je" - mówił. "I to jest pytanie, z którym zostawiamy widza: na ile można posunąć się do uwodzenia młodych ludzi?" - dodał.

Nowa premiera na Dużej Scenie Och-Teatru w Warszawie nawiązuje do kultowego filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów" z 1989 r. w reżyserii Petera Weiera o wykładowcy literatury Johnie Keatingu (kreacja Robina Williamsa) i jego uczniach z Akademii Weltona.

"W Akademii Weltona, elitarnej męskiej szkole z internatem, rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Do grona pedagogów dołącza nowy charyzmatyczny wykładowca języka angielskiego – John Keating. Czterem zasadom akademii, którymi są tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość, przeciwstawia inny sposób kształcenia i wychowania" - czytamy na stronie teatru.

"Ciekawość świata, wrażliwość na literaturę piękną, umiejętność samodzielnego myślenia i chęć rozwijania indywidualnych pasji – to wartości, które próbują realizować jego uczniowie w tajnym klubie entuzjastów poezji. Co zwycięży? Restrykcyjnie przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń, wolności i młodzieńczego buntu?" - napisano w zapowiedzi spektaklu.

Przekładu scenariusza Schulmana dokonał Bartosz Wierzbięta. Reżyseria i opracowanie muzyczne - Piotr Ratajczak. Za dramaturgię odpowiada Maria Marcinkiewicz-Górna. Scenografię i światła zaprojektował Marcin Chlanda, a kostiumy Grupa Mixer. Choreografię opracował Arkadiusz Buszko.

Występują: Weronika Łukaszewska, Adrian Brząkała, Mirosław Kropielnicki, Wojciech Malajkat, Maciej Musiał / Maciej Musiałowski, Paweł Pabisiak, Radomir Rospondek, Jakub Sasak, Aleksander Sosiński i Jędrzej Wielecki.

Premiera w stołecznym Och-Teatrze - 28 marca o godz. 19.30. Kolejne przedstawienia - 29-31 marca br.