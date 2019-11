Autorem scenicznej adaptacji jest Michał Kmiecik, reżyseruje Remigiusz Brzyk. W roli tytułowej wystąpi Dariusz Chojnacki.

"Wilq Superbohater" to polska seria komiksowa autorstwa Tomasza i Bartosza Minkiewiczów, ukazująca się od 2003 r. Charakteryzuje się kreską stylizowaną na dziecięce rysunki, obfituje w wulgaryzmy. Dotychczas ukazało się 27 zeszytów. Akcja rozgrywa się w rodzinnym mieście autorów – Opolu.

To jest uczciwy, niesamowity zapis bohatera, pisany przez wiele lat, niezwykły zapis 20 lat transformacji i rzeczywistości, w której żyjemy – powiedział reżyser Remigiusz Brzyk.

Z perspektywy naszego spektaklu superbohaterstwo to jest takie nałożenie na siebie jakiejś roli, superego, samozwańczej ochrony przed wszystkim, co jest tęczowe, beżowe, unioeuropejskie. Jak ta frustracja, ta nienawiść, ten światopogląd się rodzi, z czego to wynika - to jest naszym tematem badania, studiowania – dodał.

Zdaniem Remigiusza Brzyka frustracja i agresja prezentowane na scenie przez Wilqa, choć osadzone na opolskim osiedlu z wielkiej płyty, wykraczają poza polskie podwórko, co widać choćby na europejskich stadionach, gdzie rasistowskie zachowania nie należą ostatnio do rzadkości.

To temat generalnie europejski: narastającej frustracji, nienawiści. Jest lęk przed obcymi, konflikt z Unią Europejską - tą ideą, która coś nam ostatnio podupada, rozsypuje, starzeje się – te napięcia są wpisane w ten komiks. Jest jakieś dziwne zawirowanie na naszym kontynencie, coś się dzieje z całą pewnością. To jest nasza specyfika, bez dwóch zdań, ale chyba nie tylko nasza – ocenił.

Za scenografię i kostiumy odpowiadają Iga Słupska i Szymon Szewczyk, autorem muzyki jest Jacek Grudzień.