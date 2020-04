Cykl „Wielka klasyka” jest kontynuacją cyklu „Klasyka polskiego dramatu”. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia zostanie nadane w nowoczesnym systemie dźwięku przestrzennego Dolby Pro Logic II.

​„W małym dworku” to parodia realistycznej sztuki Tadeusza Rittnera o tym samym tytule. Akcja dramatu S.I. Witkiewicza toczy się w małym dworku zubożałego ziemiaństwa. Autor umieszcza w nim galerię oryginałów

i dziwaków. Fabularnym punktem wyjścia w sztuce jest przybycie do domu Dyapanazego Nibka (w tej roli Krzysztof Globisz), jego córek (Monika Pikuła i Julia Kołakowska) i kuzynki Anety Wasiewiczówny (Julia Kijowska), która po zagadkowej śmierci matki ma zająć się pociechami Dyapanazego. I jeśli to wydarzenie należy do kategorii naturalnych to wszystko, co wydarzy się później, jest już zgoła... nieoczywiste.

Dzieło Witkacego jest pełne humoru, absurdalnych wydarzeń i zadziwiających motywacji bohaterów. Dramatyczny finał wizyty widma Matki w zdeformowanym przez Witkacego świecie w pewnym sensie bawi, ale i przeraża.

W słuchowisku występują: Krzysztof Globisz (Dyapanazy Nibek), Anna Romantowska (Widmo matki), Monika Pikuła (Amelka), Julia Kołakowska (Zosia), Julia Kijowska (Aneta Wasiewiczówna), Piotr Adamczyk (Jęzory Pasiukowski), Krzysztof Gosztyła (Ignacy Kozdroń), Maria Ciunelis (Kucharka Urszula Stechło), Jan Matyjaszkiewicz (Jan Maszejko), Mateusz Narloch (Chłopiec kuchenny Marceli Stęporek) oraz Krzysztof Kolberger w roli Narratora.