Przez ostatnie tygodnie poznański teatr prezentował w sieci archiwalne nagrania swoich spektakli. Były dostępne nieodpłatnie, ale za każdym razem teatr prosił o wsparcie.

W piątek wieczorem internauci będą mogli obejrzeć streaming przedstawienia "Dziewczynka zza/przyszłość boli tylko raz" w reżyserii Mariusza Zaniewskiego. Spektakl będzie transmitowany w mediach społecznościowych, dostępny będzie nieodpłatnie, zapis transmisji nie będzie dostępny po jej zakończeniu.

Po kilku tygodniach spędzonych z nagraniami spektakli Teatr Nowy wraca do grania na żywo – choć wciąż za pośrednictwem Internetu i – a jakże – w reżimie sanitarnym. Zagramy przedstawienie, które w świecie zapełnionym jednorazowymi rękawiczkami powinno wybrzmieć szczególnie mocno. Dostęp do przedstawienia będzie możliwy tylko 8 maja o godzinie 19.00. To w końcu spektakl na żywo – poinformował w imieniu teatru Rafał Michalczuk.

Jak dodał, w trakcie przedstawienia zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa: scena i kostiumy zostaną zdezynfekowane, a aktorzy zadbają o zachowanie stosownych odstępów.

Teatr Nowy poinformował, że w ostatnich tygodniach prezentowane w sieci spektakle obejrzało blisko 50 tys. osób. Zainteresowani wsparciem teatru w trudnej sytuacji wpłacili do tej pory ponad 20 tys. zł.