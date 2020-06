Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu ponownie otwiera się dla publiczności. 14 czerwca zaplanowano recital Justyny Szafran złożony z piosenek Agnieszki Osieckiej, a 20 czerwca koncert „#Wracamy” z udziałem całego zespołu Capitolu.

Równocześnie z przygotowaniami do ponownego otwarcia artyści teatru rozpoczęli też pierwsze próby do wrześniowej premiery musicalu „Lazarus” - poinformowała rzeczniczka prasowa Capitolu Joanna Kiszkis.

Dodała, że zanim twórcy i aktorzy spotkali się na próbie „Lazarusa” poddali się testom na obecność przeciwciał dla koronawirusa. „Wszyscy przebadani, czyli 18 osób z zespołu realizatorów i obsady, mieli ujemny wynik testów” – przekazała.

Nowojorska premiera „Lazarusa” w reżyserii Ivo van Howe odbyła się w 2015 roku. Do dzisiaj musical wystawiono przy rekordowych frekwencjach m.in. w Londynie, Wiedniu i Hamburgu, planowane są też kolejne produkcje.

Ścieżkę dźwiękową spektaklu stanowią największe przeboje Davida Bowiego, w tym „Life on Mars”, „This is Not America”, „Absolute Beginners” i kilkanaście innych utworów – nowych albo na nowo zaaranżowanych przez Bowiego na potrzeby musicalu.

Scenariusz Endy Walsha inspirowany jest powieścią science fiction „Człowiek, który spadł na Ziemię” („Man Who Fell to Earth”) i filmem z 1976 roku, w którym David Bowie zagrał główną rolę. To historia o przedstawicielach obcej cywilizacji, którzy szukają na Ziemi nowego miejsca do życia z powodu suszy, pustoszącej ich macierzystą planetę.

Polska prapremiera musicalu w Capitolu planowana jest na 26 września. W spektaklu w roli głównej wystąpi gościnnie Marcin Czarnik z TR Warszawa, a także artyści Capitolu Justyna Antoniak, Klaudia Waszak, Ewa Szlempo-Kruszyńska, Alicja Kalinowska, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Justyna Woźniak, Adrian Kąca, Artur Caturian, Albert Pyśk oraz Cezary Studniak.

Ze względów epidemiologicznych i dla utrzymania odpowiedniego dystansu próby odbywają się na Dużej Scenie, a nie w Sali Prób Aktorskich.