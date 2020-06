"Okno na parlament", sztuka angielskiego autora Ray'a Cooney'a, w reżyserii Marcina Sławińskiego, zagrana zostanie także 25 i 26 lipca. Spektakl wcześniej wystawiany na Nowej Scenie zostanie pokazany publiczności na Dużej Scenie.

"Pozwoli to dostosować się do obowiązującego reżimu sanitarnego. Będziemy mogli też zachować komplet publiczności, która na Nowej Scenie wynosi 306 osób, a na Dużej Scenie mieści się 1070 foteli" - poinformowała PAP rzecznik prasowa Teatru Muzycznego w Gdyni Aleksandra Borowiak.

Podobnie, z Nowej Sceny na Dużą Scenę przeniesiony zostanie spektakl "Szalone nożyczki" (31 lipca, 1-2 sierpnia) oraz musical "Avenue Q" (7-9 sierpnia). Z kolei przedstawienie "Big Bang" grane pierwotnie na Scenie Kameralnej będzie wystawiane na Nowej Scenie (31 lipca, 1-2 sierpnia).

Pandemia COVID-19 pokrzyżowała terminarz premier w gdyńskim teatrze. 5 września miał być pokazany spektakl "Mistrz i Małgorzata" według Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza. Publiczność zobaczy to przedstawienie we wrześniu 2021 r. Musical "Something Rotten!" zaplanowany na kwiecień przyszłego roku zostanie wystawiony we wrześniu 2022 r. Premiera "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, która miała się odbyć we wrześniu 2021 r. zostanie przeniesiona na ten sam miesiąc 2023 r.

"Będziemy realizować po jednej dużej premierze rocznie" - zapowiedziała Borowiak.

Z powodu zamknięcia instytucji kulturalnych na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni nie doszło 14 marca do premiery musicalu "Księga dżungli", na podstawie książki brytyjskiego Noblisty Rudyarda Kiplinga, w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. Spektakl ten ma być pokazany widzom w październiku.

Sprzedaż biletów na lipcowe i sierpniowe przedstawienia w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbywać się będzie wyłącznie online.

Widz przed spektaklem będzie musiał wypełnić oświadczenie, w którym stwierdzi, że nie jest zakażony koronawirusem, nie przebywa na kwarantannie, ani nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym. Pracownicy teatru mają badać temperaturę ciała wchodzących do środka osób. Na terenie teatru przestrzegany będzie również obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.