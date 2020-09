„Pan Redbad Klynstra-Komarnicki od 1 września zostanie dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy” – poinformował we wtorek na briefingu prasowym marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Jak dodał, chciałby, aby teatr ten był przyjazny dla mieszkańców Lubelszczyzny, „żeby pokazywał sztukę przez duże S”. „Pan Redbad jest nadzieją dla teatru lubelskiego” – powiedział marszałek.

Poprzednim dyrektorem Teatru im. Juliusza Osterwy była Dorota Ignatjew. Jej kadencja dobiegła końca. W czerwcu przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora teatru, ale nowy dyrektor nie został wyłoniony. „Konkurs pozostał nierozstrzygnięty, ponieważ żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, a tym samym nie spełnił kryteriów oceny ustalonych przez Komisję Konkursową” - informował wówczas rzecznik prasowy marszałka woj. lubelskiego Remigiusz Małecki.

Klynstra-Komarnicki został powołany jako pełniący obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego teatru w sezonie artystycznym 2020/21, czyli do końca sierpnia 2021 r. „Prawo na to pozwala” – powiedział Stawiarski.

Klynstra-Komarnicki powiedział, że najważniejsze jest - w obecnych warunkach epidemii - zapewnienie ciągłości pracy teatru i zapewnienie stabilności finansowej pracowników teatru. „W tej chwili repertuar teatru jest zapewniony do początku listopada” – zaznaczył.

Dodał, że o planach teatru będzie mówił dopiero po spotkaniach z zespołem. „Zespół, pracownicy teatru są tu najważniejsi, żebyśmy mogli wspólnie dalej tworzyć teatr, który będzie dla Lubelszczyzny i dla Lublina miejscem istotnym” – powiedział.

„Myślę, że Lubelszczyzna i Lublin zasługują na teatr taki, jaki on jest, tylko w jeszcze większym wymiarze. Zespół pod kierunkiem pani Ignatjew doszedł do niesamowitych rezultatów i należy to dalej rozwijać” – dodał Klynstra-Komarnicki.

Zaznaczył, że rozmawiał z poprzednią dyrektor teatru o najważniejszych i najpilniejszych sprawach, a wśród nich wymienił organizację wyjazdów zespołu ze spektaklami na różne festiwale oraz wykonanie ekspertyzy stanu budynku teatru. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie mieści się w zabytkowym gmachu wzniesionym w latach 1884–86, który należy do najstarszych budynków teatralnych w kraju.

Redbad Klynstra-Komarnicki (ur. 4 maja 1969 r. w Amsterdamie) jest aktorem i reżyserem. W 1994 r. ukończył studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 2001–06 był związany z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, jest członkiem zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Nowe Epifanie – obejmującego spektakle teatralne, koncerty i projekcje filmów – organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. (PAP)