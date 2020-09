„Lazarus” jest też pierwszą premierą nowego sezony artystycznego we wrocławskim Capitolu. „To przedstawienie, na którego realizację czekaliśmy z niecierpliwością od dłuższego czasu” - powiedział we wtorek podczas próby prasowej dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu Konrad Imiela, dodając, że porozumienie z właścicielami licencji do tego spektaklu zostało podpisane już dwa lata temu.

Imiela podkreślił, że kiedy w związku z pandemią modyfikowano plany repertuarowe Capitolu, to „Lazarus” był tą produkcja, na której realizacji najbardziej mu zależało. „Moim zdaniem ten spektakl w dzisiejszych okolicznościach brzmi podwójnie mocno” - powiedział.

Nowojorska premiera „Lazarusa” w reżyserii Ivo van Howe odbyła się w 2015 r. Do dzisiaj musical wystawiono przy rekordowych frekwencjach m.in. w Londynie, Wiedniu czy Hamburgu.

Ścieżkę dźwiękową spektaklu stanowią największe przeboje Davida Bowiego, w tym „Life on Mars”, „This is Not America”, „Absolute Beginners” i kilkanaście innych utworów – nowych albo na nowo zaaranżowanych przez Bowiego na potrzeby musicalu.

Scenariusz Endy Walsha inspirowany jest powieścią science fiction Waltera Tevisa „Człowiek, który spadł na Ziemię” („Man Who Fell to Earth”) i filmem z 1976 r., w którym David Bowie zagrał główną rolę. To historia o przedstawicielach obcej cywilizacji, którzy szukają na Ziemi nowego miejsca do życia z powodu suszy pustoszącej ich macierzystą planetę.

„W tym musicalu są zawarte chyba wszystkie największe hity Davida Bowiego, a historia jest niejako kontynuacją historii zawartej w książcę Waltera Tevisa” - mówił Imiela.

Dodał, że spektakl w reżyserii Klaty, to pełna metafor opowieść filozoficzna. „Opowieść dotycząca naszego miejsca we wszechświecie, relacji między ludźmi, opowieść o tym co jest w życiu ważnie. To bardzo pojemny znaczeniowo spektakl; myślę każdy będzie go interpretował na swój sposób” - mówił Imiela.

Polska prapremiera musicalu odbędzie się w sobotę na Dużej Scenie Capitolu. W spektaklu w roli głównej wystąpi gościnnie Marcin Czarnik z TR Warszawa, a także artyści Capitolu: Justyna Antoniak, Klaudia Waszak, Ewa Szlempo-Kruszyńska, Alicja Kalinowska, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Justyna Woźniak, Adrian Kąca, Artur Caturian, Albert Pyśk oraz Cezary Studniak i Konrad Imiela.