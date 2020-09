Choć sąsiadujące przez rzekę oba miasta od dekad są w jednym województwie, to wciąż funkcjonuje stereotyp o antagonizmie między ich mieszkańcami. Przyczyn kulturowej odrębności Śląska i Zagłębia - którego stolicą jest Sosnowiec - należy szukać jeszcze w czasach zaborów, kiedy Śląsk był w zaborze pruskim, a Zagłębie – w rosyjskim.

Reklama

Dyrektorzy obu teatrów zapowiedzieli bliską współpracę, by wspomóc proces rozbrajania i przepracowywania regionalnych podziałów. "Zależy nam, by szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wierzymy, że teatr powinien spełniać istotne funkcje społeczne. Nie tylko prezentować wysokiej jakości ofertę kulturalną, ale też budować wspólnotę, zwracać uwagę na lokalne problemy, tworzyć przestrzeń otwartą. Teatr posiada niezwykłą umiejętność budowania wspólnoty – jego istota polega na wspólnym przeżywaniu, wspólnym uczestnictwie w żywej kulturze" – powiedziała we wtorek dyrektor Teatru Zagłębia Iwona Woźniak.

W ramach wspólnego projektu "Zagłębie lub_i Śląsk, Śląsk lub_i Zagłębie" do końca roku zaplanowano dwa przedsięwzięcia – słuchowisko muzyczno-dokumentalne oraz wymianę spektakli między Teatrem Zagłębia i Teatrem Śląskim. Słuchowisko zostało osadzone w lokalnych, przedwojennych tradycjach muzycznych i będzie emitowane w łączącym Sosnowiec i Katowice tramwaju. Do realizacji audycji zostali zaproszeni muzycy związani z oboma regionami: Hańba!, Śląsk Folkowy, Fanga Zbuntowany Śląsk oraz aktorzy katowickiego i sosnowieckiego teatru.

Premierowy przejazd tramwaju, w którym będzie można wysłuchać słuchowiska, odbędzie się 11 października o godz. 17.00 z przystanku pod Teatrem Śląskim. Tramwaj zawiezie widzów do Teatru Zagłębia na gościnny spektakl w reżyserii dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka – "Piąta strona świata". Przedstawieniem z Zagłębia, które zagości w Teatrze Śląskim 19 grudnia, będzie "Korzeniec" w reżyserii Remigiusza Brzyka. Rozkład jazdy tramwaju będzie można znaleźć na plakatach, ulotkach oraz stronach internetowych obu teatrów.

"Mamy nadzieję, że dzięki nawiązaniu do lokalnej kultury i historii, zbudujemy w mieszkańcach Śląska i Zagłębia pozytywne poczucie tożsamości i dumy z tradycji wspólnego regionu" – dodała Iwona Woźniak.

Teatr Zagłębia i Teatr Śląski planują już kolejne działania w ramach projektu "Zagłębie lub_i Śląsk, Śląsk lub_i Zagłębie". Ich premiera przewidywana jest w przyszłym roku.