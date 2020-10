Widzowie w plastikowych kabinach, które służą jako środek bezpieczeństwa.

To sposób na to, by mimo pandemii cieszyć się spektaklem. Na taki pomysł wpadli właściciele jednego z teatrów w Sao Paulo,

Dzięki temu komedia „Volpone” Brytyjczyka Bena Jonsona podbija znów serca publiczności w tym brazylijskim mieście.

Oryginalną adaptacja została dostosowana do czasów pandemii. Na scenie, umiejscowionej na parkingu, może pomieścić się tylko dwudziestu widzów, którzy oczywiście muszą towarzyszyć występowi z wnętrza pojedynczych plastikowych kabin.

Czy takie rozwiązanie się przyjmie w innych miejscach? Zobaczymy.