Happening "Teatr nie działa" będzie prezentowany codziennie - od godziny 19 do 20:30 – do 23 grudnia. W witrynie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu przechodnie zobaczą bezczynnie siedzącego artystę.

„Dziś galerie handlowe wypełnione są klientami, w wielkich przeszklonych witrynach możemy zobaczyć, co mają nam do zaoferowania. Kościoły gromadzą wiernych, przeżywających Adwent – czas Oczekiwania. W wielkim, przeszklonym oknie teatru bezczynny artysta również oczekuje, ponieważ +teatr nie działa+”- powiedział dyrektor wrocławskiego Capitolu i autor happeningu Konrad Imiela.

W pierwszy tygodniu happeningu w witrynie teatru zasiądą Cezary Studniak, Helena Sujecka, Klaudia Waszak czy Łukasz Wójcik.