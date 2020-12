Kanownik wyjaśnił, że "zastrzegamy sobie możliwość powiększenia tego funduszu w trakcie trwania naszego programu oraz fundowania nagród specjalnych".

Reklama

"Chodzi o to, żeby wszelkie możliwe grupy teatralne - i amatorskie, i zawodowe - przedstawiły swoje pomysły na sztukę teatralną, którą będzie można zaprezentować jako formę premierową na YouTube i pokazywać ją przez chwilę na YouTube dla wszystkich, ale później oczywiście wykorzystywać w swoich celach teatralnych określonych prawem autorskim" - wyjaśnił.

"My pomożemy sfinansować produkcję i realizację tego przedsięwzięcia" - zapewnił Kanownik.

Przypomniał, że "instytucje kultury, w tym teatry, przez krótki czas działały w rygorze sanitarnym, a teraz są ponownie zamknięte dla publiczności". "Dlatego kanały cyfrowe – ich posiadanie i rozwój, to dziś szansa na kontynuację działalności" - wyjaśnił.

"Postanowiliśmy wesprzeć twórców teatralnych i artystów w tym ciężkim dla nich czasie oraz pokazać, że dzięki nowym technologiom i innowacyjnym usługom sztuka nie jest skazana na niebyt i to właśnie Internet może stać się alternatywnym miejscem spotkania z publicznością" - powiedział prezes ZCP.

"Ostatnie miesiące pokazują możliwości, jakie nowe technologie niosą dla ludzi sztuki" - podkreślił Kanownik.

Prezes ZCP zapowiedział, że konkursowi grantowemu towarzyszyć będzie także wiosną cykl webinariów dla teatrów i artystów, np. na temat tego, jak monetyzować kanały teatrów.

Country Manager YouTube Polska Małgorzata Krasowska zwróciła uwagę, że obecnie kanały polskich teatrów na YouTube "cieszą się niezwykle ciepłym odbiorem widzów – zarówno stałych fanów instytucji, jak i osób, które właśnie dzięki internetowej obecności teatrów zapoznają się z ich repertuarem".

"Miłośnicy sztuki mają okazję podziwiać niezwykłą kreatywność, jaką na YouTube prezentują zespoły teatralne. Aktorzy uczestniczyli w #Hot16Challenge2, tworząc na jego potrzeby na przykład etiudy musicalowe, nagrywali samodzielnie piosenki z własnych domów, organizowali czytania performatywne" - mówiła.

Inicjatywa przyjęta z radością

Krasowska zwróciła uwagę, że w ramach programu grantowego "wesprzemy teatry w ich misji na rzecz promocji kultury". "Cieszymy się bardzo, że są one obecne w naszym życiu nawet w tak trudnych momentach jak czas pandemii" – dodała.

"Instytut Teatralny z radością przyjął tę inicjatywę, tę propozycję" - powiedziała dyrektor Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, zwracając uwagę, że "ta inicjatywa jest też przejawem docenienia tej niezwykłej aktywności, różnorodności i obecności teatru w sieci".

Przypomniała, że teatry "odkurzyły swoje archiwalne zapisy spektakli". "Wkrótce pojawiły się też transmisje online, różne formy prezentacji - a ta oferta spotkała się z olbrzymim odzewem publiczności" - oceniła.

"Artyści (...) zyskali nową przestrzeń do swojej twórczości, co teraz - w sytuacji ponownego lockdownu - jest szczególnie ważne. Jest to po prostu szansa dla nich na pracę, na podtrzymanie kontaktu z publicznością w tym nowym pandemicznym sezonie" - podkreśliła.

Reklama

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz zwróciła uwagę, że "już od jesieni mamy do czynienia z profesjonalizacją aktywności teatrów w sieci". "Wiele teatrów ma swoje własne platformy VOD, w przestrzeń wirtualna przeniosło się wiele festiwali. Życie teatralne w sieci jest przebogate" - oceniła.

"Nabyte kompetencje, nowe narzędzia, jakimi nauczyli się posługiwać ludzie teatru - zostaną z nimi i będą, liczymy na to, wykorzystywane już w całkiem nowym teatrze pandemicznym" - podkreśliła dyrektor Instytutu Teatralnego.

Poinformowała również, że partnerem medialnym tego konkursu jest przedsięwzięcie Instytutu Teatralnego portal E-teatr.pl. "Bardzo się cieszymy, że i w ten sposób możemy wesprzeć tę inicjatywę" - dodała.

"Liczymy także, że pula wsparcia wzrośnie i że już na wiosnę będziemy cieszyć się nowymi realizacjami" - powiedziała Wrotnowska-Gmyz.

"Teatry i grupy teatralne zainteresowane wsparciem finansowym proszone są o wypełnienie specjalnego formularza online do dnia 12 stycznia 2021 r. włącznie. Zgłoszenia powinny zawierać m.in. synopsis projektu teatralnego, o którego dofinansowanie ubiegają się teatry, informację o szacunkowej kwocie realizacji sztuki teatralnej oraz wysokości oczekiwanego wkładu finansowego. Projekt musi być przeznaczony dla odbiorców powyżej 13. roku życia" - czytamy w informacji o konkursie grantowym zamieszczonej na stronie ZCP.

Wsparcie w konkursie grantowym otrzyma 6 projektów, które wybierze jury w składzie: prezes ZCP Michał Kanownik, Country Manager YouTube Polska Małgorzata Krasowska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego ds. programowych dr Jarosław Cymerman i krytyk filmowy Tomasz Raczek.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać do 12 stycznia 2021 r. na adres mailowy: kultura@cyfrowapolska.org.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://cyfrowapolska.org/pl/cyfrowa-polska-i-youtube-wespra-teatry-oglaszaja-program-grantowy/.

Laureaci zostaną ogłoszeni w styczniu 2021 r. Wyróżnione przedstawienia teatralne prezentowane będą na kanałach teatrów na YouTube, a także podczas drugiej edycji festiwalu "YouTube Dni Kultury", która odbędzie się w marcu 2021 r.

Inicjatywę ZCP i YouTube wspiera Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a Narodowe Centrum Kultury objęło ją honorowym patronatem.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza ona największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce.(