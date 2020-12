"Powieść napisana przez Virginię Woolf w 1925 r. uznawana jest za jej najbardziej reprezentatywne dzieło. Fascynacje i inspiracje tym utworem przejawiały się wielokrotnie w filmach i w literaturze, jednak adaptacja Magdaleny Miklasz jest pierwszą w Polsce adaptacją sceniczną powieści" - czytamy w informacji przesłanej PAP przez Weronikę Doboszyńską z Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Przypomniała, że premiera odbędzie się podczas 40. Warszawskich Spotkań Teatralnych, które w tym roku odbywają się online. "+Pani Dalloway+ będzie transmitowana na żywo – w piątek 11 grudnia o godz. 19" - wyjaśniła.

"Jeden dzień z życia Klarysy Dalloway – kobiety targanej uczuciami i namiętnościami. Virginia Woolf odsłania to, co ukryte za fasadą ładu, harmonii i rodzinnego szczęścia. Postać pisarki zostaje wprowadzona do przedstawienia i to ona powołuje do życia inne osoby dramatu" - czytamy w opisie spektaklu. "Virginia prowokuje sytuacje między nimi, podpuszcza je, bawi się emocjami, ale jej ironiczne spojrzenie na ich wady, pełne jest czułości i poczucia humoru" - dodano.

Sens życia

Jak wyjaśniono, "Virginia próbuje znaleźć sens swojego życia poprzez zrozumienie tworzonych postaci".

"Choć rozgrywa się w konkretnym dniu, w konkretnej epoce, w konkretnym miejscu, Pani Dalloway nie jest muzealnym eksponatem, a jej uniwersalność (jeśli używać tego wyświechtanego i nieprecyzyjnego słowa) ujawnia się w pytaniach, z którymi nas dzisiaj konfrontuje. Co to jest, ta rzecz, zwana życiem? Jak sobie z nim poradzić – jak je zrozumieć, jak je wieść? Jak pojąć swoją kobiecość w jej wspaniałości i narzucanych jej ograniczeniach? Jak ją realizować i za jaką cenę?" – napisała w eseju do programu spektaklu Magda Heydel.

Autorką przekładu jest Krystyna Tarnowska. Adaptacja i reżyseria - Magdalena Miklasz. Scenografię zaprojektował Tomasz Walesiak, a kostiumy - Hanka Podraza. Za reżyserię świateł odpowiada Monika Stolarska.

W spektaklu występują: Anna Stela (Virginia), Agnieszka Roszkowska (Klarysa Dalloway), Waldemar Barwiński (Piotr Walsh), Anna Gorajska (Sally Seton), Marcin Sztabiński (Ryszard Dalloway), Weronika Krystek (Lukrecja), Marcin Wojciechowski (Septimus) i Anna Szymańczyk (Panna Doris Kilman).