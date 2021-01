"Ramę dla spektaklu stanowi opowieść o Panu Soczewce, operatorze filmowym z wiersza Jana Brzechwy, który przymierza się do nakręcenia filmu. Bohaterami przedstawienia są postaci z wierszy popularnych polskich poetów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima" - napisała rzeczniczka Teatru Guliwer Agnieszka Evans.

Przypomniała, że akcja sceniczna "Ale kino" rozgrywa się na planie filmowym.

"Zwierzęcy bohaterowie mają wspólny cel - stworzenie filmowego dzieła. Komiczne sytuacje mają drugie dno: każde zwierzę na swój sposób przeżywa pracę na planie – trema, nieśmiałość, brak wiary we własne siły - to tylko niektóre z emocji przeżywanych w trakcie występów. Udział w filmie staje się dla bohaterów spektaklu wyzwaniem, by przeskoczyć własne ograniczenia i wyzwolić w sobie kreatywną moc" - czytamy w opisie przedstawienia.

Jak wyjaśniła Evans, na scenie VOD Teatru Guliwer od 22 grudnia 2020 r. są prezentowane "specjalnie przygotowane teatralno-filmowe adaptacje spektakli z repertuaru Teatru Guliwer, a także liczne teatralne projekty m.in. warsztaty, spotkania z artystami oraz dyskusje wokół teatru dla dzieci i młodzieży".

Bez wychodzenia z domu

"Teatr VOD to niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w spektaklu bez wychodzenia z domu. Aby obejrzeć udostępniane spektakle wystarczy stworzyć osobiste konto na portalu i wykupić do nich dostęp. Tym razem wystarczy także tylko jeden bilet dla całej rodziny, żeby obejrzeć adaptację filmową spektaklu. Dostęp do wykupionych treści trwa aż 48 godzin, więc dla spragnionych teatru będzie to szansa nawet na kilkukrotne spotkanie z Teatrem Guliwer!" - czytamy w przesłanej informacji.

Evans zwróciła uwagę, że "po raz pierwszy bilet na spektakl będzie także biletem wstępu za kulisy!". "Teatralno-filmowe spektakle opatrzone będą bowiem klipami z making of, ukazującymi kulisy nagrań spektakli. Dodatkowo do każdego spektaklu przygotowany został specjalny warsztat dla dzieci, dzięki któremu wirtualna wizyta w Teatrze Guliwer będzie jeszcze dłuższa" - wyjaśniła.

Scenariusz i reżyseria - Joanna Zdrada. Muzykę skomponował Miłosz Sienkiewicz. Scenografię zaprojektowała Zofia Mazurczak, a kostiumy, lalki oraz maski - Matylda Kotlińska i Agnieszka Zdonek. Choreografię opracował Kamil Wawrzuta. Animacje wideo przygotowali Agnieszka Głód i Wacław Marat.

Występują: Joanna Borer, Katarzyna Brzozowska, Milena Kranik, Izabella Kurażyńska, Elżbieta Pejko, Ewa Scholl, Honorata Zajączkowska, Georgi Angiełow, Paweł Jaroszewicz, Damian Kamiński, Tomasz Kowol, Maciej Owczarzak, Jacek Poniński, Krzysztof Prygiel i Adam Wnuczko.

Premiera sceniczna spektaklu "Ale kino" odbyła się 12 października 2019 r.

Spektakl udostępniony zostanie online na scenie VOD warszawskiego Teatru Guliwer 15 stycznia o godz. 9 (pod adresem: www.vod.teatrguliwer.pl).