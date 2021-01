"To popularne przedstawienie zostało przygotowane w formie teatru telewizji, specjalnie z myślą o widzach platformy VOD" - poinformowała PAP koordynator ds. PR teatru Urszula Markowska.

Reklama

Jak wyjaśniła, "Roma i Julian łączy w sobie trudny temat, jakim jest poszukiwanie własnej tożsamości z komediową lekkością właściwą dla Kwadratu". "Wartka akcja, dowcipne dialogi i zaskakujące rozwiązania to najkrótszy opis sztuki. Na scenie obok znakomitych Hanny Śleszyńskiej i Pawła Wawrzeckiego, aktorzy młodego pokolenia Ilona Chojnowska i Mateusz Łapka" - czytamy w zapowiedzi.

"Czy on to już ON czy jeszcze ONA? Czy w szalonych czasach chirurgii plastycznej i zabiegów in vitro można być ojcem i jednocześnie siostrą? Współcześnie w Polsce. Klinika seksuologii. Na operację zmiany płci czeka para młodych ludzi: Roma chce zostać mężczyzną, zaś leżący w sąsiedniej sali Julian - kobietą. Romę odwiedza o pokolenie od niej starszy Mąż. Zapowiada rozwód i odebranie majątku. W tym samym czasie przy łóżku Juliana lamentuje Matka, wstrząśnięta decyzją syna. Tymczasem niespodziewanie Roma i Julian mają się ku sobie..." - napisano w streszczeniu akcji przedstawienia.

"Polecam sztukę +Roma i Julian+ wszystkim tym, którzy stawiają na dobrą zabawę" – powiedziała grająca postać Matki Hanna Śleszyńska, cytowana w nadesłanej informacji. "To, co widzowie odnajdą w spektaklu, to przede wszystkim znane i sprawdzone poczucie humoru Krzysztofa Jaroszyńskiego, znakomitego satyryka, autora scenariuszy do wielu komediowych seriali, takich jak +Daleko od noszy+, +Graczykowie+ i +Buła i spóła+" - wyjaśniła.

Aktorka przypomniała, że tytuł "Roma i Julian" w przewrotny sposób nawiązuje do klasyki dramatu "Romeo i Julia". "To oko puszczone do publiczności, bo w tym spektaklu wszystko jest niejednoznaczne i wielowymiarowe" – powiedziała Śleszyńska.

"Mówimy o niełatwych relacjach zaborczej matki z synem, o skomplikowanych rodzinnych perypetiach, o poszukiwaniu własnej tożsamości, a wszystko to opakowane jest w inteligentny humor, który jednocześnie bawi i daje do myślenia. Oglądając +Romę i Juliana+ możemy dowiedzieć się czegoś ważnego o sobie nawzajem" - zapewniła aktorka.

Przypomniano, że scenariusz "Romy i Juliana" powstał z myślą o duecie Hanna Śleszyńska i Paweł Wawrzecki. "Krzysztof ma niesamowite ucho na specyficzny język aktorów i potrafi bezbłędnie to wykorzystać w swoich tekstach. Skroił tę sztukę pod naszą energię aktorską" - oceniła Śleszyńska.

Premiera online - 22 stycznia o godz. 19. na stronie: www.teatrkwadratonline.pl.