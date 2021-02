Otwarcie teatrów. "Robiliśmy streamingi. Wszystkie spektakle były online na żywo, nigdy nie graliśmy 'z puszki'. Mimo to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie jest teatr, to jest tylko zaglądanie przez szybę do teatru" - stwierdził w rozmowie z RMF FM Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie. "Natychmiast zaczynamy 12 lutego" - dodał. Co znajdzie się w repertuarze teatru?

Cieszymy się, jesteśmy wdzięczni, że nie 20 proc. albo 10 proc. Wtedy nie byłoby to żadne otwarcie - mówił o obłożeniu miejsc dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie w rozmowie z RMF FM. Tam jest nikłe ryzyko zarażenia, to bardzo bezpieczne miejsca - mówił o teatrach Głuchowski. Robiliśmy streamingi. Wszystkie spektakle były online na żywo, nigdy nie graliśmy 'z puszki'. Mimo to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie jest teatr, to jest tylko zaglądanie przez szybę do teatru - powiedział dyrektor. Kiedy otwarcie teatrów? Natychmiast zaczynamy 12 lutego - dodał. Repertuar Teatru Słowackiego W repertuarze Teatru Słowackiego w Krakowie znajdą się m.in." "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale" reżyserii Cezarego Tomaszewskiego oraz "Smok" Jakuba Roszkowskiego. Gramy, od razu gramy - podkreślił Krzysztof Głuchowski.