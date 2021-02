Kiedy otwarcie Teatru Polonia?

Krystyna Janda była pytana o decyzję rządu o otwarciu teatrów od 12 lutego.

Bardzo się cieszę, ale nie sądzę, że ruszymy już 12 lutego, bo bilety są jeszcze niesprzedane. Bilety sprzedaje się na długo wcześniej. Musimy więc opóźnić start, ale 14 lutego na walentynki zagramy w Polonii sztukę "Klaps. 50 twarzy Greya" - powiedziała w rozmowie w "WP".

Janda była pytana o najbliższe plany Polonii.

Musimy zrobić próby wznowieniowe wszystkich spektakli, bo przecież dawno nie były one grane. Repertuar zależy w dużej mierze od terminarza aktorów i ich dostępności. Po śmierci pana Piotra Machalicy musimy też znaleźć zastępstwa w trzech jego dużych rolach - mówiła aktorka.

W połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli, kin i teatrów do 50 proc. dostępnych miejsc.. Janda była pytana czy tyle osób na widowni wystarczy, by teatr przetrwał.

Liczymy to. Prawdopodobnie będziemy musieli poprosić aktorów, aby przez jakiś czas zgodzili się grać za 50 proc. stawki. Jedno bowiem wiąże się z drugim. I tak już długo graliśmy ze stratą przy 25-procentowej widowni, dokładając do każdego wieczoru. Teraz nie stać nas już na takie granie - odpowiedziała.

Aktorka była pytana o to, jak wygląda sytuacja finansowa teatru.

Mamy problemy z korzystaniem z drugiej tarczy rządowej. System internetowy przez dwa tygodnie odrzucał nasz wniosek i nie wiemy dlaczego tak się dzieje. Odwołaliśmy się więc i czekamy na decyzję - mówiła w rozmowie z "WP".

Gdybyśmy dostali pomoc z drugiej tarczy, moglibyśmy być mniej ostrożni, zagrać dużo więcej i wypłacić aktorom pełne stawki. Póki co musimy uważać na każdą decyzję, także artystyczną. Liczymy przede wszystkim na to, że w marcu pokażemy nowe premiery, które przygotowaliśmy w trakcie lockdownu - dodała.

Mamy wielką nadzieję, że teatry już nie staną, bo w ciągu godziny od decyzji o otwarciu teatrów sprzedaliśmy 223 bilety. To daje wielkie nadzieje. Do zobaczenia w teatrze. Wszyscy się cieszą. I my, i widzowie - stwierdziła Janda.