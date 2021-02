"Historia jednego dnia z życia Klarysy Dalloway (Agnieszka Roszkowska) – kobiety targanej uczuciami i namiętnościami - po raz pierwszy w Polsce zostaje przeniesiona na deski teatru" - napisała w informacji przesłanej PAP kierowniczka ds. PR teatru Weronika Doboszyńska.

Zaznaczono, że "Virginia Woolf (Anna Stela) odsłania to, co ukryte za fasadą ładu, harmonii i rodzinnego szczęścia". "Postać pisarki zostaje wprowadzona do przedstawienia i to ona powołuje do życia inne osoby dramatu. Virginia prowokuje sytuacje między nimi, podpuszcza je, bawi się emocjami, ale jej ironiczne spojrzenie na ich wady, pełne jest czułości i poczucia humoru" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

"Virginia próbuje znaleźć sens swojego życia poprzez zrozumienie tworzonych postaci" - wyjaśniono.

Najbardziej reprezentatywne dzieło

Jak przypomniano na stronie teatru, "+Pani Dalloway+ napisana przez Virginię Woolf w 1925 r. uznawana jest za jej najbardziej reprezentatywne dzieło". "Fascynacje i inspiracje tym utworem przejawiały się wielokrotnie w filmach i w literaturze, jednak adaptacja Magdaleny Miklasz jest pierwszą w Polsce adaptacją sceniczną powieści" - podkreślono.

Autorką przekładu jest Krystyna Tarnowska. Adaptacja i reżyseria - Magdalena Miklasz. Scenografię zaprojektował Tomasz Walesiak, a kostiumy - Hanka Podraza. Za reżyserię świateł odpowiada Monika Stolarska. Muzyka - Marcin Bartnikowski.

Występują: Anna Stela (Virginia), Agnieszka Roszkowska (Klarysa Dalloway), Waldemar Barwiński (Piotr Walsh), Anna Gorajska (Sally Seton), Marcin Sztabiński (Ryszard Dalloway), Weronika Krystek (Lukrecja), Marcin Wojciechowski (Septimus) i Anna Szymańczyk (Panna Doris Kilman).

Premiera online przedstawienia odbyła się 11 grudnia 2020 r.

Premiera spektaklu granego na żywo - 26 lutego o godz. 19.30. Kolejne przedstawienia - 27 i 28 lutego br.