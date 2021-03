"Znakomici żonglerzy żartu i humoru zabiorą was w podróż do świata, którego już nie ma! Artyści zaśpiewają +Majn jidisze mame+, +Chiri bim, chiri bom+, +Bar mir bisti szejn+ oraz wiele innych uwielbianych i wielokrotnie oklaskiwanych szlagierów, genialnych autorów takich, jak: Julian Tuwim, Konrad Tom, Jerzy Jurandot czy Marian Hemar, co sprawi, że ten wyjątkowy wieczór dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń" - napisano w przesłanej PAP informacji.

Scenariusz i reżyseria - Gołda Tencer. Scenografię zaprojektowała Ewa Łaniecka.

Występują: Monika Chrząstowska, Ewa Dąbrowska, Sylwia Najah, Izabella Rzeszowska, Gołda Tencer, Henryk Rajfer, Marek Węglarski. Przy fortepianie Teresa Wrońska, której towarzyszyć będą muzycy Dariusz Falana i Marek Wroński.

Premiera - 11 marca o godz. 19 w Nowym Świecie Muzyki (ul. Nowy Świat 63) w Warszawie. Kolejne prezentacje - 12-14 marca br.(PAP)