"Boża krówka to opowieść o młodym księdzu posługującym w wiejskiej parafii. Głównego bohatera poznajemy poprzez ludzi przychodzących do niego do spowiedzi" - czytamy w informacji przesłanej PAP przez kierowniczkę ds. PR teatru Weronikę Doboszyńską.

"Seria spotkań w konfesjonale ujawnia problemy, z którymi się mierzy ksiądz: samotność, wątpliwości w wierze, kwestie własnej seksualności i nieuporządkowana przeszłość. Zarówno on, jak i jego rozmówcy tworzą społeczność ludzi zagubionych we własnych życiorysach" - napisano o spektaklu.

Zaznaczono, że "poprzez kratkę konfesjonału zaglądamy do ich spowiedzi, heroicznych walk i małych sekretów". "Tymczasem nad wsią wisi widmo końca świata. Czy bohaterom uda się przetrwać spotkanie z ostatecznym?" - dodano o akcji przedstawienia.

Reżyseria, tekst i światło - Sławomir Narloch. Tekst i dramaturgia - Ewa Mikuła. Scenografię i kostiumy zaprojektowała Aleksandra Gąsior. Muzykę skomponował Jakub Gawlik.

Kto w obsadzie?

Występują: Natalia Kaja Chmielewska, Jakub Gawlik, Michał Pawlik, Maciej Zuchowicz oraz muzycy: Jakub Gawlik (akordeon), Patryk Makowski (puzon), Kamil Pasikowski (puzon), Kajetan Skoneczny (wibrafon, kotły).

Spektakl "Boża krówka" powstał w ramach Laboratorium Nowych Epifanii i miał swoją premierę na warszawskiej Scenie Przodownik Teatru Dramatycznego 6 marca 2020 r.

Będzie dostępny online od 13 marca od godz. 19.

Więcej informacji o przedstawieniu na stronie: https://online.teatrdramatyczny.pl/.

"Przedstawienia na platformie VOD Teatru Dramatycznego to profesjonalne nagrania, które powstały specjalnie w tym celu. Tytuły, które już można oglądać to: +Miłość od ostatniego wejrzenia+ Vedrany Rudan w reż. Iwony Kempy, +Smutek i melancholia+ Bonna Parka w reż. Piotra Waligórskiego, +I że cię nie opuszczę+ Gerarda Watkinsa w reż. Aldony Figury oraz +Tajny dziennik+ Mirona Białoszewskiego w reż. Wojciecha Urbańskiego" - przypomniała Doboszyńska. Jak dodała: "w drugiej połowie marca planujemy kolejne dwie premiery".