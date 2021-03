"Czerwony dywan, błyski fleszy, szerokie uśmiechy, wywiady, podziękowania, ucałowania, wielbiciele, adoratorzy, fani, splendor, podziw i sława... Hollywood w najbardziej obiegowym wydaniu – fabryka snów, fabryka Gwiazd, fabryka nierzeczywistych światów, nierzeczywistych bohaterów i bardzo rzeczywistych pieniędzy..." - czytamy o spektaklu na stronie teatru.

Zaznaczono, że akcja przedstawienia toczy się w apartamencie prezydenckim w słynnym hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont. "Wieczór wręczenia Złotych Globów. Patrick Zane, jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów, symbol męskości i gwiazda filmów akcji, wyrusza na uroczystość wręczenia Złotych Globów. To ma być +jego+ wieczór" - napisano.

"Jednak w jego apartamencie dzieją się rzeczy, które znacząco rozmijają się ze scenicznym emploi aktora i niekoniecznie powinny ujrzeć światło dzienne. Dobrze wie o tym jego agent, który za wszelką cenę stara się skutecznie posprzątać cały +bałagan+, który pozostawiła po sobie w hotelu gwiazda" - czytamy o spektaklu.

"Dość powiedzieć, że nieżywa naga męska prostytutka na podłodze apartamentu oraz duże ilości znajomo wyglądającego białego proszku na stoliku, to tylko jedne z wielu niekoniecznie pożądanych elementów skandalicznej układanki rujnującej świetlisty image filmowego gwiazdora" - wyjaśniono na stronie teatru.

Jak podkreślono, "Apartament prezydencki" to połączenie "Pulp fiction" Quentina Tarantino z serialem HBO "Ray Donovan".

"To, mówiąc kolokwialnie, najbardziej +pojechana po bandzie+ komedia, która w przewrotny i błyskotliwy sposób burzy wszystkie cukierkowe wyobrażenie o fabryce snów. To bezlitosna i inteligentna satyra na przemysł filmowy, w którym nie istnieje świętość, której nie można by zszargać i hipokryzja, której granic nie można by przekroczyć" - napisano o przedstawieniu.

Jak zaznaczono, ta "czarna komedia, śmiechem zdemoluje wszelkie Twe kolorowe złudzenia na temat show-businessu".

W "Apartamencie prezydenckim" Michaela McKeevera grają: Anna Oberc, Sylwia Gliwa, Jan Wieczorkowski, Dawid Czupryński, Jan Jankowski. Autorem przekładu jest Jacek Kaduczak. Reżyseria – Tomasz Dutkiewicz. Scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, a kostiumy - Anna Adamek.

Spektakl dla widzów dorosłych od 18 roku życia, dostępny online na platformie VOD Teatru Komedia.(