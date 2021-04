Wejdźcie na nasz serwis VOD.teatrateneum.pl. Tam czeka na was "Kasta la vista", m.in. z Marzeną Trybałą, Arturem Barcisiem i Krzysztofem Tyńcem. Spektakle do obejrzenia w najbliższą sobotę i niedzielę - poinformowano we wtorek na Fb Teatru Ateneum w Warszawie.

"A co by było gdyby… pewnego dnia z twojego konta zniknęły wszystkie pieniądze i życie wymknęło się spod kontroli? Zapraszamy na kipiącą od absurdu i czarnego humoru komedię o współczesnym świecie i jego problemach" - napisano w zapowiedzi spektaklu na stronie Teatru Ateneum. Reklama Jak wyjaśniono, "Jacek Kraft to agent nieruchomości, który z powodzeniem prowadzi zawodową działalność". "Pewnego dnia przychodzi do banku, aby wypłacić pieniądze. Nieoczekiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta do poważnego problemu. Jacek przestaje być panem własnych pieniędzy… i życia. Zaczyna się ryzykowna gra" - czytamy w opisie przedstawienia. "+Kasta la vista+ w reż. Eweliny Pietrowiak to komedia absurdu, przewrotny i pełen czarnego humoru traktat o współczesnym świecie: pozornej sprawiedliwości, równości i wolności w dobie powszechnej globalizacji" - podkreślono w zapowiedzi. Autorem "Kasta la vista" jest francuski aktor, scenarzysta i reżyser Sebastien Thiery. Przekładu komedii dokonał Bartosz Wierzbięta. Reżyseria i scenografia - Ewelina Pietrowiak. Współpraca scenograficzna i kostiumy - Małgorzata Bursztynowicz. Muzykę skomponował Michał Górczyński. Za projekcje wideo odpowiada Michał Michalski. Występują: Krzysztof Tyniec (Klient), Artur Barciś (Pracownik banku), Marzena Trybała (Kobieta), Maria Ciunelis (Matka) i Elżbieta Kępińska (Staruszka). Przedstawienie dla widzów od 16 roku życia.