"Co byś zrobił, gdybyś trafił kumulację w loterii i z dnia na dzień został milionerem? Odpowiedź wydaje się prosta? Nic bardziej mylnego. Każdego bowiem, po pierwszej chwili euforii, mogą najść wątpliwości - i co dalej? A jeśli dodatkowo najbliżsi mają zupełnie inne zdanie niż Ty i nie podzielają Twojej oryginalnej życiowej filozofii? Wtedy wygrane pieniądze mogą okazać się niczym w porównaniu do skali kłopotów, nerwów i emocji, które pojawią się wraz z nagrodą" - napisano w zapowiedzi spektaklu.

Jak zaznaczono, "ważne dylematy zostały ubrane w przekomiczne sytuacje, zaskakujące rozwiązania z pozoru prozaicznych problemów, dialogi pełne inteligentnego, uszczypliwego poczucia humoru, cięte riposty i obraz najbardziej pierwotnych instynktów ludzkiej natury".

"Długo nie zapomnicie tej sztuki, a postawione w niej pytania będą bawić, zastanawiać i jednocześnie prowokować do przemyśleń. Bowiem kiedy w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, budzą się nasze mocno uśpione demony i prawdziwe pragnienia, a rodzinno-przyjacielskie więzi poddane są najcięższej z prób..." - czytamy o przedstawieniu.

Autorką sztuki jest Flavia Coste. Tłumaczenie z języka francuskiego - Witek Stefaniak. Reżyseria - Tomasz Sapryk. Scenografię zaprojektował Witek Stefaniak, a kostiumy - Aneta Suskiewicz. Charakteryzacja - Izabela Janhz-Zuba.

"Na scenie wyjątkowy zespół aktorski: Michał Meyer jako +szczęśliwy+ zwycięzca, Maria Dębska w roli jego zirytowanej życiem żony, Marcin Bosak jako wspólnik i niezastąpiony przyjaciel domu, oraz Izabela Dąbrowska w roli mamusi, której +ciągle coś się od życia należy+" - napisano na stronie Teatru Kamienica.

Spektakl dla widzów 18+.

Prapremiera - 17 września o godz. 19.30 na Scenie Orla w Teatrze Kamienica w Warszawie. Kolejne przedstawienie - 18 września br.