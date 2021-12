Książka Kapuścińskiego, wydana w 1978 roku, to fabularyzowany reportaż o dworze cesarza Hajle Sellasje I, który rządził w Etiopii w latach 1930–1936 i 1941–1974. Opowieści dworzan o strachu, służalczości, donosach, pochlebstwach i staraniach o cesarską łaskę układają się w historię o kulisach skorumpowanej władzy.

Jak zwróciła uwagę rzeczniczka prasowa Teatru Capitol Joanna Kiszkis, łatwo znaleźć w tym tekście polityczne konteksty, jeszcze łatwiej byłoby dopasować do bohaterów powieści konkretne osoby ze świata polityki. Jednak – jak zaznaczyła - twórcy spektaklu nie na tym chcą skupić uwagę widzów.

"+Cesarz+ jest bowiem idealnym materiałem do opowiedzenia o naturalnej, a zarazem ułomnej cesze ludzkiego charakteru: o potrzebie narzucania innym własnej woli, udowadniania za wszelką cenę, że coś od nas zależy. Na Scenie Ciśnień zobaczymy więc spektakl o pragnieniu władzy, o tym, do czego zdolny jest człowiek, by ją zdobyć, i jak cierpi, gdy rządzić nie może” – wyjaśniła Kiszkis.

Autorem adaptacji i reżyserem jest Cezary Studniak. Za muzykę odpowiadają Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, a za ruch sceniczny Barbara Olech. Autorem scenografii jest Michał Hrisulidis, kostiumy zaś zaprojektowała Barbara Sikorska-Bouffal. W obsadzie znaleźli się aktorki i aktorzy Capitolu: Helena Sujecka, Emose Uhunmwangho, Rafał Derkacz, Tomasz Leszczyński, Krzysztof Suszek, Michał Szymański, Mikołaj Woubishet i Michał Zborowski. Premiera odbędzie się 3 lutego na Scenie Ciśnień.

Również w lutym na Scenie Ciśnień obejrzeć będzie można spektakl "Mury krzyczą albo Uliczna śpiewka”, wyróżniony w Nurcie Off na tegorocznym Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Scenariusz napisali Magdalena Drab i Albert Pyśk, zamieniając napisy na ulicznych murach na piosenki. Na scenie wystąpi aktorski duet: Albert Pyśk i Rafał Derkacz.