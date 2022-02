Książka Kapuścińskiego, wydana w 1978 roku, to fabularyzowany reportaż o dworze cesarza Hajle Sellasje I, który rządził w Etiopii w latach 1930–36 i 1941–74. Opowieści dworzan o strachu, służalczości, donosach, pochlebstwach i staraniach o cesarską łaskę układają się w historię skorumpowanej władzy.

Reżyser spektaklu Cezary Studniak w rozmowie z PAP podkreślił, że reportaż Kapuścińskiego, od momentu powstania, jest wciąż aktualny. „+Cesarz+ mówi o władzy, która jest w książce Kapuścińskiego przedstawiona bardzo sugestywnie i jest bezwzględna. Biorąc pod uwagę to co się dzieje w dzisiejszym świecie, w naszym kraju również, jest to aktualny temat do opowieści” – powiedział. Zastrzegł, że w swojej realizacji chciał uniknąć „oczywistej analogii” do polityki. „Bardziej interesuje mnie tu człowiek, który w jakiś sposób musi na tę władzę zareagować” – powiedział reżyser.

Studniak zwrócił uwagę, że tekst Kapuścińskiego składa się przede wszystkim z szeregu monologów. „To długie wypowiedzi różnych ludzi związanych z pałacem Hajle Sellasje; musiałem więc na użytek sceny wymyśleć swoich bohaterów, którzy wypowiadają teksy z książki Kapuścińskiego. A więc powstał dodatkowy świat, którego nie ma bezpośrednio w tej literaturze” – mówił.

Studniak jest zarówno reżyserem, jak i autorem adaptacji. Za muzykę odpowiadają Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, a za ruch sceniczny Barbara Olech. Autorem scenografii jest Michał Hrisulidis, kostiumy zaś zaprojektowała Barbara Sikorska-Bouffal. W obsadzie znaleźli się aktorki i aktorzy Capitolu: Helena Sujecka, Emose Uhunmwangho, Rafał Derkacz, Tomasz Leszczyński, Krzysztof Suszek, Michał Szymański, Mikołaj Woubishet i Michał Zborowski.

Premiera spektaklu odbędzie się w sobotę na Scenie Ciśnień.